Saco Azul. Absolvidos Benfica SAD, Luís Filipe Vieira e outros administradores

Todos os arguidos do Processo 'Saco Azul' foram absolvidos em Tribunal.

Luís Filipe Vieira, Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira - que não esteve na sessão - e Miguel Moreira saem inocentes do Campus de Justiça, em Lisboa.

O Tribunal referiu que, apesar de ter sido analisada faturação falsa na investigação, é impossível determinar, ao fim de 10 anos, quem cometeu que crimes.

"Somente com uma perícia técnica forense é que conseguimos saber quem fez o quê, quem entrou no sistema e que problemas informáticos foram criados. E agora era impossível, nesta fase de julgamento, fazer isso, volvidos 10 anos", disse o juiz responsável pelo processo durante a leitura do acórdão, no tribunal de Lisboa.

Para o tribunal ficam dúvidas sobre o que foi feito pelo empresário José Bernardes na empresa Questãoflexível, de que era proprietário, uma vez que o Ministério Público indicou na acusação a existência de contratos alegadamente simulados e celebrados entre a empresa Questãoflexível e a Benfica Estádio e pagos por esta e pela Benfica SAD.

"A questão tem que ver, apenas e só, com o chapéu que foi usado pelo arguido José Bernardes para fazer esses trabalhos para o Benfica. Essa é que é a grande dúvida", explicou o juiz, acrescentando que "há argumentos para sustentar que José Bernardes poderá ter trabalhado na [empresa] Questãoflexível para fazer trabalhos para o Benfica, mas também há argumentos contra".

Os crimes em causa estão relacionados com um alegado esquema, entre 2015 e 2018, dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.

Perante a acusação do Ministério Público e depois de toda a prova analisada na fase de julgamento, o tribunal considerou que "não é possível, a esta distância, comparando versões de documentos, com a vaguidão que têm" chegar a uma conclusão livre de dúvidas.

Nota ainda para uma queda aparatosa de Vieira à saída do tribunal. Antes, o ex-presidente encarnado ainda disse: "Senti-me sempre aliviado na minha vida. Sempre disse que a justiça funciona, têm de investigar. Deixem-nos investigar. Preocupado? Zero. No tempo certo iremos falar disso."

Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, referiu: "As fraudes fiscais a existirem com esta configuração seriam um completo absurdo".



[em atualização]