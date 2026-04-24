José Neto. “Época muito especial”

O lateral esquerdo, José Neto, está feliz com a época e com a renovação com o Benfica.

Análise da época

"Tem sido um ano muito especial para mim, tenho concretizado os sonhos que tinha desde que comecei a carreira de futebolista. Primeiro, a conquista do Mundial foi muito importante para mim e para Portugal, foi algo histórico, foi uma geração que conseguiu ganhar um campeonato que nenhuma tinha conseguido. Depois a estreia pela equipa principal do Benfica, um sonho que não consigo descrever com palavras e se conseguir serão poucas para os sentimentos que tive naquele momento. O acumular desses triunfos e dessas conquistas tornaram esta época muito especial, que vou guardar com muito carinho na minha memória."

Estreia

"Não consigo explicar muito bem. Lembro-me de entrar e não conseguir ouvir nada em redor, parecia que estava a jogar e não tinha pessoas a ver o jogo. Estava focado no jogo. Todos os colegas e misters ajudaram-me para que esse momento fosse ainda mais especial."

Trabalhar com Mourinho

"Tem sido incrível para mim, é um treinador que dispensa apresentações e tenho muito a agradecer-lhe pelo que tem feito por mim, pela confiança que tem depositado em mim, concretizou o meu sonho e é uma pessoa muito especial para mim."

Evolução

"Evoluí bastante, esta deve ter sido a época onde aprendi mais, seja a nível profissional como pessoal. Passei por dificuldades que em épocas anteriores não tinha passado. Toda a gente me ajudou, os meus colegas sempre me ajudaram ao máximo, mesmo fora de campo, o míster Mourinho disponibilizou-se muitas vezes para me ajudar em coisas que para muitos são pequenos pormenores, mas que fazem muita diferença."

Sonhos quando estava em Aljustrel

"Tinha o sonho, imaginar que seria tão cedo... não. Se me perguntasse no início desta época se achava que poderia estar aqui, sinceramente dizia que talvez não. Comecei nos sub-23 e achei que a minha época poderia continuar aí ou chegar ao patamar da equipa B, que também tive oportunidade de alcançar, mas chegar a este patamar não esperava. Ambicionava, mas não esperava que fosse tão cedo."

Significado do contrato

"Muito especial para mim, significa que o clube acredita em mim, apoia-me e isso, para mim, é gratificante. É um clube que me deu todas as condições, desde que cheguei, para ter o meu melhor rendimento e fico muito agradecido a toda a gente que passou por mim até agora."

Futuro

"Gosto muito de dizer que quero ser melhor do que ontem, gosto muito de evoluir dia após dia. Todos os treinos e todos os detalhes são importantes para evoluir e quero conquistar muitos títulos com este símbolo ao peito porque é um clube que é muito especial para mim, que amo, e quero dar muitas alegrias aos benfiquistas."

Mensagem aos adeptos

"Quero deixar uma mensagem de agradecimento pelo apoio que têm dado até agora e a única coisa que lhes posso prometer é muito trabalho porque sou um jogador que gosta de dar tudo pelo clube que representa e sendo o clube do meu coração torna tudo muito especial. Seguimos junto e o futuro será certamente risonho."

José Neto, de 18 anos, renovou contrato com o Benfica até 2031 e fica com cláusula de 80 milhões de euros.