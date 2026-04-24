José Neto renova com Benfica
24 abr, 2026 - 19:19
Jovem lateral de 18 anos assina até 2031. Terceiro campeão
O Benfica anunciou a renovação de contrato de José Neto, jovem defesa esquerdo, até 2031.
O campeão da Europa e do Mundo Sub17 fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.
Neto cumpriu os 18 anos a 19 de abril e já foi chamado por José Mourinho à equipa principal: estreou-se a 10 de dezembro num jogo da Liga dos Campeões (Nápoles). Foi também titular contra o AVS e entrou contra o Moreirense.
Entre os jovens encarnados também já renovaram Anísio Cabral e Daniel Banjaqui.
