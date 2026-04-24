Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

José Neto renova com Benfica

24 abr, 2026 - 19:19

Jovem lateral de 18 anos assina até 2031. Terceiro campeão

A+ / A-
José Neto e Rui Costa, Benfica, renovação. Foto: SLB
O Benfica anunciou a renovação de contrato de José Neto, jovem defesa esquerdo, até 2031.

O campeão da Europa e do Mundo Sub17 fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Neto cumpriu os 18 anos a 19 de abril e já foi chamado por José Mourinho à equipa principal: estreou-se a 10 de dezembro num jogo da Liga dos Campeões (Nápoles). Foi também titular contra o AVS e entrou contra o Moreirense.

Entre os jovens encarnados também já renovaram Anísio Cabral e Daniel Banjaqui.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

50 anos das eleições de 1976

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Pa(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)