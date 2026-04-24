Mourinho: "Este plantel é o meu e, no caso de eu continuar, continuará a ser o meu. Terá ajustamentos"
24 abr, 2026 - 15:58 • Lusa
O Benfica recebe o Moreirense no sábado, a partir das 18h00, em partida da 31.ª jornada. José Mourinho confirmou a ausência de Tomás Araújo e revelou porque está chateado com Rui Costa.
O treinador do Benfica, José Mourinho, reforçou esta sexta-feira que "só ganhando os quatro jogos" que lhe faltam na I Liga de futebol pode chegar ao segundo lugar, mas admitiu que esse objetivo está fora de "controlo".
"Faltam quatro jogos. Só ganhando os quatro é que podemos ter esperança de melhorar a nossa classificação. Se não ganharmos os quatro, não teremos qualquer hipótese", resumiu o técnico, no Seixal, a abrir a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Moreirense, no sábado.
Depois, questionado sobre se acredita que ganhando os quatro jogos vai mesmo chegar ao segundo lugar e se o prometeu aos seus jogadores, o técnico reconheceu que não pode "prometer nada" nem garantir quantos pontos vai fazer o Sporting até ao final da época.
"Se tivéssemos ganhado ao Casa Pia, neste momento estávamos a quatro vitórias de ficar em segundo lugar. Neste momento, não estamos. Dependemos dos nossos resultados, obviamente, mas dependemos também dos resultados do Sporting e isso está completamente fora do nosso controlo", desabafou.
O Benfica segue em segundo lugar no campeonato, com 72 pontos, mais um do que o Sporting que tem, no entanto, um jogo em atraso, frente ao Tondela, referente à 26.ª jornada.
A equipa orientada por José Mourinho 'reentrou' na luta pela posição que dá acesso, pelo menos, às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões na próxima época após vencer o rival direto na última jornada, por 2-1, em Alvalade, mas o técnico voltou a não confirmar se vai continuar na Luz, apesar de, anteriormente, já ter expressado esse desejo.
Mourinho, que chegou ao auditório do Benfica Futebol Campus com alguns minutos de antecedência em relação à hora marcada aproveitou para, descontraidamente, meter os óculos e "ver as notícias" no seu telemóvel, antes de iniciar a conferência de imprensa, e terá ficado a par das "notícias que se viram hoje de que estava chateado com o presidente", Rui Costa.
"O único motivo pelo qual eu estou chateado com ele é porque, não sei porquê, não me deram o meu emblema de 25 anos de sócio. Acho que deram a toda a gente, menos a mim. Esqueceram-se de mim", gracejou.
No entanto, confrontado com os problemas que a incerteza em relação ao seu futuro pode ter no planeamento da próxima época, o 'special one' revelou que tem mantido "reuniões com a estrutura, com o presidente e o diretor", Mário Branco, "na tentativa de melhorar" o plantel.
"Porque este plantel é o meu e, no caso de eu continuar na próxima época, continuará a ser o meu. Terá, objetivamente, alguns ajustamentos para ser mais a minha cara, como dizem lá em Inglaterra, o [meu] 'fingerprint' [impressão digital]", concluiu.
O Benfica recebe o Moreirense no sábado, a partir das 18:00, em partida da 31.ª jornada da I Liga, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.
Já o Moreirense, orientado por Vasco Botelho da Costa, segue em sétimo lugar, com 39 pontos, a nove do quinto lugar, que pode dar acesso à Liga Conferência Europa, se o Sporting vencer a Taça de Portugal, mas é uma equipa que, segundo Mourinho, "tem complexidade na sua organização, joga bem, e tem condições para criar problemas" na Luz.
Para o encontro frente aos 'cónegos', o treinador 'encarnado' só não pode contar com o defesa Tomás Araújo, por lesão.
"[Tivemos] alguns problemas depois do jogo com o Sporting, ao nível de algumas pequenas lesões, mas, com exceção do Tomás [Araújo], hoje já treinaram todos e estão todos disponíveis para o jogo", adiantou o técnico.
