- Bola Branca 12h44
- 24 abr, 2026
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Benfica
Prestianni castigado pela UEFA com seis jogos por insulto homofóbico
24 abr, 2026 - 14:00 • Hugo Tavares da Silva
Benfica informa que recebeu a notificação do castigo ao futebolista argentino por "linguagem homofóbica" e não revela intenção de recorrer da decisão da UEFA.
O futebolista Gianluca Prestianni foi castigado com seis jogos por conduta discriminatória – nomeadamente comportamento homofóbico – no Benfica-Real Madrid, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, no dia 17 de fevereiro.
Acusado de chamar “mono” (macaco) a Vinicius Jr., que resolveu o jogo em Lisboa, o atleta argentino defendeu-se dizendo que dissera “maricón” ao brasileiro. Ou seja, “maricas”. O caso estendeu-se por longas semanas porque o insulto terá sido proferido por Prestianni enquanto este tapava a boca, pelo que se supõe que a entidade que rege o futebol europeu se tenha agarrado à defesa do futebolista. Tanto Vinicius Jr. como Kylian Mbappé reagiram no momento e acusaram Prestianni por alegado insulto racista.
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A UEFA pede à FIFA para alargar a suspensão para o panorama mundial e informa que metade da sanção se trata de pena suspensa (três jogos) por dois anos. Resta lembrar que um jogo da suspensão já foi cumprido, pois o jogador foi preventivamente suspenso, falhando a segunda mão do play-off no Santiago Bernabéu, em Madrid. Os dois jogos por cumprir terão de ser em jogos da UEFA ou da seleção argentina.
Numa breve nota oficial no site, o Benfica "informa que foi notificado pela UEFA da sanção aplicada ao jogador Prestianni" por recurso a "linguagem homofóbica", sem qualquer referência para possível reação ou recurso por parte das águias.
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