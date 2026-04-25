Futebol feminino
Benfica é hexacampeã nacional
25 abr, 2026 - 20:38
Encarnadas derrotaram o Braga e confirmaram o favoritismo, num campeonato onde ainda não perderam.
O Benfica derrota o Sp. Braga, por 3-1, e é hexacampeão de futebol feminino.
A equipa da Luz chegou a saber que o triunfo bastava e confirmou o favoritismo. Marcaram Nycole, Diana Siva e Carole Costa.
Já do lado das arsenalistas ainda descontou Maribel Flores.
Faltam duas jornadas para terminar o campeonato, mas o Benfica já não vai sair do primeiro lugar.
[em atualização]
