Benfica ganha e pressiona Sporting
25 abr, 2026 - 20:32
Ivanovic bisou contra o Moreirense.
O Benfica vence o Moreirense, por 4-1, em partida da jornada 31 da I Liga, e pressiona o Sporting na luta pelo segundo lugar.
Pelos encarnados marcaram Leandro Barreiro, Rios e Ivanovic (2).
Já pelos visitantes ainda descontou Diogo Travassos, ainda na primeira parte.
A equipa da Luz foi superior no primeiro tempo, apesar de ainda ter apanhado alguns sustos defensivos.
Já na segunda parte, o ritmo das duas equipas baixou e só nos minutos finais – após as substituições – as bancadas da Luz voltaram a animar,
Nota para Lukebakio, que reagiu mal à substituição e levou Mourinho a ter uma conversa com o jogador.
Com este triunfo, o Benfica sobe aos 75 pontos, menos quatro que o FC Porto (que tem uma partida em atraso) e mais quatro que o Sporting (que tem dois jogos menos).
