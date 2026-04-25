Mourinho. "Lukebakio tem vertentes do seu jogo das quais não sou um apaixonado"

O treinador do Benfica, José Mourinho, considera justo o triunfo sobre o Moreirense.

Análise

"Jogo estranho no sentido em que não podíamos começar melhor, depois entrámos numa zona cinzenta de controlo, com jogo pouco fluído. Fazem o empate numa situação daquelas abertas a crítica e a análise interna, é uma situação de transição em que temos a superioridade numérica, mas há um jogador que abandona a corrida defensiva. Na segunda parte tivemos sempre o controle, mesmo que tenham tido bola em alguns momentos não criaram perigo. Sabia que mexendo ia trazer mais intensidade, velocidade. Na parte final, acho que o Vasco fez o que qualquer um faria, arrisca para tentar chegar ao empate. Mete dois jogadores na frente e fica num 4-4-2 puro. Depois fizemos três, quatro e se houvesse mais tempo faríamos mais".

Alterações no onze

"Costumo ser um treinador frio, costumo ser um treinador que não olha às situações emocionais, esta semana fui diferente, pensei que jogando um jogo por semana, com pouca rotatividade, com jogadores que saíam do banco faziam bem. Fui emocional no sentido de: há gente que merece jogo e fi-lo correndo o risco de perder algumas dinâmicas. O Dahl começou a crescer mais quando tinha o Schjelderup na frente, o lado direito começou a funcionar melhor, mas não me arrependo da minha decisão. Treinadores com bancos ricos são treinadores privilegiados".

Ivanovic mais perto do Mundial?

O mister é o mister, Dalic é Dalic, é ele que manda. Longe de mim querer meter o bedelho. Está a jogar mais minutos, estes golos demonstram o que pode fazer em zonas específicas. Quero acreditar que o Mundial permite pensarem em 1001 situações distintas, tem muito a dar às equipas. Ele que decida o melhor para a Croácia".

[já na sala de imprensa]

Lukebakio

"Não gostou de ser substituído. A poltrona do banco não tem culpa da frustração de um jogador que não gosta de ser substituído e tivemos um bate-boca que eu gosto, honestamente gosto. [Perguntou porque] Foi substituído, que não merecia ser substituído, este tipo de coisas. A minha resposta foi um pouco mais violenta, mas não passa nada, segue"

Lukebakio vs Prestianni

“Acho que o maior culpado da pouca utilização dele é o Prestianni. O Prestianni é o maior responsável. Os jogadores têm as suas características e os treinadores as suas. Não sou daquele tipo que diz que o treinador tem de ter as mesmas ideias do jogador, mas não sou daqueles que dizem que o treinador tem de mudar a sua própria natureza, porque o jogador tem aquelas caraterísticas. Temos de ir ao encontro. Eu e o Schjelderup estivemos muito longe um do outro e, neste momento, não podíamos estar mais perto. Lukebakio tem vertentes do seu jogo das quais não sou um apaixonado e tem de se aproximar. Às vezes penso que, se calhar, o Diamantino Miranda se estiver bem dos joelhos com a bola no pé também rebenta com isto, agora correr para trás e dar ao pedal... precisas de ter capacidade física e fundamentalmente precisas de o querer fazer. Vês o golo sofrido e percebes o que estou a dizer."

O Benfica venceu o Moreirense, por 4-1, em partida da jornada 31 da I Liga.