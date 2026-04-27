  • Bola Branca 18h16
  • 27 abr, 2026
João Alves: “O dérbi de Alvalade foi a grande final que lançou o Benfica para a Champions”

27 abr, 2026 - 17:48 • Matilde Pinhol

O "luvas pretas” atribui mérito ao primeiro lugar do FC Porto e destaca o trabalho de Mourinho na recuperação encarnada na reta final do campeonato

A vitória em casa por 4-1, frente ao Moreirense, deixou o Benfica mais cómodo no segundo lugar da tabela, sem depender de um deslize do Sporting no jogo desta quarta contra o Tondela. Em entrevista à Renascença, João Alves, antiga glória das águias, enfatiza o trabalho da equipa técnica encarnada ao longo da época.

“O Benfica tem sido muito ambicioso e homogéneo. É uma equipa pragmática que sabe jogar para o resultado conforme as fases do jogo. Nota-se que há trabalho de Mourinho. Souberam ultrapassar os momentos difíceis e as 'escorregadelas' para se tornarem cada vez mais consistentes e com mais soluções no banco”, explica.

O destino do segundo lugar, que dará acesso à Champions League, ficou traçado no último dérbi da temporada, encontro que o antigo jogador considera ter sido “a grande final”.

“O Benfica é equipa de Liga dos Campeões e o dérbi permitiu-lhe colocar-se na posição de poderem disputá-la no próximo ano. Foi uma equipa que veio de baixo para cima”, frisa.

Com o FC Porto cada vez mais perto de levantar o troféu, o "luvas pretas” atribui mérito aos dragões pela sua solidez desde agosto.

“O campeonato não começou há dois meses, começou na primeira jornada, e a vantagem pontual que o Porto detém significa muito. Foi a equipa mais consistente, enquanto Sporting e Benfica alternaram fases boas com percalços pelo caminho”, justifica.

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Papa Francisco

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Sentimento de "impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

