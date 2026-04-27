João Alves: “O dérbi de Alvalade foi a grande final que lançou o Benfica para a Champions”
27 abr, 2026 - 17:48 • Matilde Pinhol
O "luvas pretas” atribui mérito ao primeiro lugar do FC Porto e destaca o trabalho de Mourinho na recuperação encarnada na reta final do campeonato
A vitória em casa por 4-1, frente ao Moreirense, deixou o Benfica mais cómodo no segundo lugar da tabela, sem depender de um deslize do Sporting no jogo desta quarta contra o Tondela. Em entrevista à Renascença, João Alves, antiga glória das águias, enfatiza o trabalho da equipa técnica encarnada ao longo da época.
“O Benfica tem sido muito ambicioso e homogéneo. É uma equipa pragmática que sabe jogar para o resultado conforme as fases do jogo. Nota-se que há trabalho de Mourinho. Souberam ultrapassar os momentos difíceis e as 'escorregadelas' para se tornarem cada vez mais consistentes e com mais soluções no banco”, explica.
O destino do segundo lugar, que dará acesso à Champions League, ficou traçado no último dérbi da temporada, encontro que o antigo jogador considera ter sido “a grande final”.
“O Benfica é equipa de Liga dos Campeões e o dérbi permitiu-lhe colocar-se na posição de poderem disputá-la no próximo ano. Foi uma equipa que veio de baixo para cima”, frisa.
Com o FC Porto cada vez mais perto de levantar o troféu, o "luvas pretas” atribui mérito aos dragões pela sua solidez desde agosto.
“O campeonato não começou há dois meses, começou na primeira jornada, e a vantagem pontual que o Porto detém significa muito. Foi a equipa mais consistente, enquanto Sporting e Benfica alternaram fases boas com percalços pelo caminho”, justifica.
