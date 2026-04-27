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José António dos Santos vende 16% da SAD do Benfica a fundo norte-americano

27 abr, 2026 - 22:34 • Lusa

Os valores do negócio não foram divulgados, com as partes a revelarem que o entendimento foi alcançado em 23 de abril, e comunicado ao Benfica no dia seguinte.

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O empresário José António dos Santos, presidente do Grupo Valouro, vendeu a sua participação de 16,38% na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners, revelaram hoje ao mercado as águias.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), José António dos Santos, conhecido por 'Rei dos Frangos', que detinha 3.144.764 ações da SAD 'encarnada' a título individual, e 622.636 através do Grupo Valouro, chegou a acordo com o fundo de investimento dos Estados Unidos (EUA) para a alienação da posição conjunta de 3.767.400 títulos, correspondentes a 16,38%.

Os valores do negócio não foram divulgados, com as partes a revelarem que o entendimento foi alcançado em 23 de abril, e comunicado ao Benfica no dia seguinte.

"A concretização da transmissão das ações está prevista para ocorrer até final do mês de julho de 2026", indicou o empresário no documento que a Benfica SAD anexou à sua comunicação ao regulador.

Por seu turno, os 'encarnados' indicaram que a conclusão da operação encontra-se sujeita "à condição de aprovação prévia da transmissão das ações em causa de acordo com o previsto nos Estatutos da Benfica SAD, bem como ao cumprimento de outras condições e formalidades contratuais usuais em operações desta natureza".

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