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SAD do Benfica encaixa 65 milhões com empréstimo obrigacionista

27 abr, 2026 - 18:43 • Lusa

Nuno Catarino, vice-presidente da SAD encarnada, assume que não apuramento para a Liga dos Campeões colocará em cheque volume de investimento no verão.

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A SAD do Benfica captou 65 milhões de euros (ME) com o empréstimo obrigacionista, cujos resultados foram divulgados ao mercado, tendo a procura superado em 1,36 vezes a oferta, ultrapassando os 88 ME.

“Classificamos esta operação como um enorme sucesso. O rácio de 1,36 vezes mostra um grande equilíbrio entre a oferta e a procura. É a primeira emissão a cinco anos de uma sociedade desportiva em Portugal. Correu muito bem”, realçou Nuno Catarino, vice-presidente da SAD ‘encarnada’, durante a sessão especial que decorreu na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa.

A operação “Benfica SAD 2026-2031”, lançada em 08 de abril, e cujo montante global foi aumentado de 40 ME para 65 ME durante a semana passada, face à forte procura dos investidores, oferece juros de 4,65% e maturidade de cinco anos.

“A emissão correu como esperávamos. Atingimos praticamente no primeiro dia os 40 ME e, rapidamente, chegámos aos 65 ME. Isto dá a imagem de confiança dos investidores sobre a Benfica SAD, e mostra a nossa capacidade de adaptação às circunstâncias, mesmo em termos de resultados desportivos”, sublinhou Nuno Catarino.

Com o desfecho do título de futebol praticamente ‘arrumado’, face à distância pontual para o líder FC Porto, a poucas jornadas do fim da I Liga, o administrador financeiro dos ‘encarnados’ vincou que o Benfica ainda está na corrida pela Liga dos Campeões, competindo ‘ombro a ombro’ com o Sporting.

“O nosso plano é participar na Liga dos Campeões, é esse plano. Na eventualidade de isso não acontecer, temos como nos reajustar. O planeamento para a época [seguinte] depende das competições em que estamos presentes”, afirmou aos jornalistas o responsável.

Segundo Nuno Catarino, uma “questão pessoal de última hora” impediu o presidente Rui Costa de participar na cerimónia, tal como estava planeado.

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