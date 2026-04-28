Ações da Benfica SAD igualam recorde depois de entrada de acionistas norte-americanos

As ações da Benfica SAD valorizaram 9,42%, igualando um máximo histórico registado a 23 de fevereiro, esta terça-feira.

Segundo o jornal "Record", esta é a reação do mercado à chegada de novos investidores norte-americanos, que compraram a participação de 16,38% da SAD de José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos".

As ações foram compradas pelo fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner.

Os valores do negócio não foram divulgados, com as partes a revelarem que o entendimento foi alcançado em 23 de abril, e comunicado ao Benfica no dia seguinte.

"A concretização da transmissão das ações está prevista para ocorrer até final do mês de julho de 2026", indicou o empresário no documento que a Benfica SAD anexou à sua comunicação ao regulador.

Por seu turno, os 'encarnados' indicaram que a conclusão da operação encontra-se sujeita "à condição de aprovação prévia da transmissão das ações em causa de acordo com o previsto nos Estatutos da Benfica SAD, bem como ao cumprimento de outras condições e formalidades contratuais usuais em operações desta natureza".