“Se Mourinho for para o Real Madrid, não será antes do último jogo”

O campeonato está a três jornadas do fim e o Benfica depende de si próprio para manter vivo o segundo lugar e garantir o acesso à Champions League. Em entrevista à Renascença, o advogado António Pragal Colaço esclarece que, para lá da tática ou da qualidade do adversário, o que ditará o sucesso é o “ADN do clube”.

Quando muitos poderiam pensar que este final de época poderia representar uma “segunda vida” para as águias, Pragal Colaço prefere pensar que “o futebol é a imagem da vida e a vida a imagem do futebol, ambos são feitos de altos e baixos”. “Passa-se de 'besteira a besta' num instante. O Benfica também sofreu com o excesso de jogos, mas agora tem de se focar no que resta”, acrescenta.

Com deslocações a Famalicão e Estoril, e receção ao Braga pelo meio, o advogado recusa fazer previsões com base na tabela classificativa. “O enfoque tem de ser apenas um: é uma final e temos de ganhar. Temos de jogar 'à Benfica'. O mister Mourinho disse, quando faltavam quatro jogos, que o Benfica teria adversários da parte de cima e o Sporting da parte de baixo, e vejam o que aconteceu. Não vale a pena fazer induções”, defende.

Sobre o possível regresso de José Mourinho ao Real Madrid, o advogado é claro e pede que a equipa não se distraia pelo burburinho. “Se for para o Real Madrid, não será antes do último jogo no Estoril. Não temos de estar a pensar numa coisa que ainda não é. Quem sabe do futuro são os intervenientes. Esse é um problema que o presidente Rui Costa resolverá da melhor maneira. O Benfica tem de se concentrar em si próprio, na sua vontade, organização e capacidade”, conclui.