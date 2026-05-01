II Liga

Benfica B ganha em casa do leão

01 mai, 2026 - 22:50 • Carlos Calaveiras

Diogo Prioste marcou na recarga de um penálti.

O Benfica B derrotou o Sporting B, por 1-0, em Alcochete, em partida da jornada 32 da II Liga.

O único golo do jogo foi apontado por Diogo Prioste, na recarga a uma grande penalidade, aos 62 minutos.

A partida foi equilibrada e aberta, com oportunidades junto às duas balizas.

Duas notas: O Sporting teve um golo anulado aos 54 minutos, por fora de jogo de Paulo Cardoso, e o jovem leão Bruno Ramos foi expulso aos 90+8 minutos.

Após este resultado, o Benfica B passa a somar 44 pontos, no sexto lugar, e garante permanência a duas jornadas do fim. Já o Sporting B é 12º, com 41.

