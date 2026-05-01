II Liga
Benfica B ganha em casa do leão
01 mai, 2026 - 22:50 • Carlos Calaveiras
Diogo Prioste marcou na recarga de um penálti.
O Benfica B derrotou o Sporting B, por 1-0, em Alcochete, em partida da jornada 32 da II Liga.
O único golo do jogo foi apontado por Diogo Prioste, na recarga a uma grande penalidade, aos 62 minutos.
A partida foi equilibrada e aberta, com oportunidades junto às duas balizas.
Duas notas: O Sporting teve um golo anulado aos 54 minutos, por fora de jogo de Paulo Cardoso, e o jovem leão Bruno Ramos foi expulso aos 90+8 minutos.
Após este resultado, o Benfica B passa a somar 44 pontos, no sexto lugar, e garante permanência a duas jornadas do fim. Já o Sporting B é 12º, com 41.
