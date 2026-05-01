Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Hexacampeãs. Benfica vence Sporting na Luz

01 mai, 2026 - 21:01 • Carlos Calaveiras

Partida teve quatro golos e encarnadas têm agora mais 11 pontos que as leoas.

A+ / A-

O Benfica derrotou o Sporting, por 3-1, em partida da liga feminina de futebol, disputada no estádio da Luz.

As encarnadas – já campeãs - dominaram o encontro, perante cerca de 12 mil espectadores, e foram quase sempre superiores: (16-3 em remates).

Os golos das águias foram apontados por Marit Lund, Carole Costa (de grande penalidade) e Chandra Davidson.

Já pelas leoas ainda descontou Mackenzie Cherry. Telma Encarnação ainda teve um tento anulado por fora de jogo.

O Benfica mantém-se invicto (14ª vitória) no campeonato e sobe aos 45 pontos, mais onze que o Sporting.

Na última jornada do campeonato, as encarnadas hexacampeãs vão defrontar o Rio Ave.

O Benfica aproveitou o fator casa para festejar o título (confirmado em Braga na jornada passada), com as atletas a serem chamadas individualmente. O Sporting não ficou no relvado.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)