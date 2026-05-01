- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
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Futebol feminino
Hexacampeãs. Benfica vence Sporting na Luz
01 mai, 2026 - 21:01 • Carlos Calaveiras
Partida teve quatro golos e encarnadas têm agora mais 11 pontos que as leoas.
O Benfica derrotou o Sporting, por 3-1, em partida da liga feminina de futebol, disputada no estádio da Luz.
As encarnadas – já campeãs - dominaram o encontro, perante cerca de 12 mil espectadores, e foram quase sempre superiores: (16-3 em remates).
Os golos das águias foram apontados por Marit Lund, Carole Costa (de grande penalidade) e Chandra Davidson.
Já pelas leoas ainda descontou Mackenzie Cherry. Telma Encarnação ainda teve um tento anulado por fora de jogo.
O Benfica mantém-se invicto (14ª vitória) no campeonato e sobe aos 45 pontos, mais onze que o Sporting.
Na última jornada do campeonato, as encarnadas hexacampeãs vão defrontar o Rio Ave.
O Benfica aproveitou o fator casa para festejar o título (confirmado em Braga na jornada passada), com as atletas a serem chamadas individualmente. O Sporting não ficou no relvado.
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