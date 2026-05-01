Hexacampeãs. Benfica vence Sporting na Luz

O Benfica derrotou o Sporting, por 3-1, em partida da liga feminina de futebol, disputada no estádio da Luz.

As encarnadas – já campeãs - dominaram o encontro, perante cerca de 12 mil espectadores, e foram quase sempre superiores: (16-3 em remates).

Os golos das águias foram apontados por Marit Lund, Carole Costa (de grande penalidade) e Chandra Davidson.

Já pelas leoas ainda descontou Mackenzie Cherry. Telma Encarnação ainda teve um tento anulado por fora de jogo.

O Benfica mantém-se invicto (14ª vitória) no campeonato e sobe aos 45 pontos, mais onze que o Sporting.

Na última jornada do campeonato, as encarnadas hexacampeãs vão defrontar o Rio Ave.

O Benfica aproveitou o fator casa para festejar o título (confirmado em Braga na jornada passada), com as atletas a serem chamadas individualmente. O Sporting não ficou no relvado.