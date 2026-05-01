Mourinho quer Benfica "pressionado" a pontuar e não "adianta nada" sobre o futuro

José Mourinho quer o SL Benfica pressionado a pontuar frente ao Famalicão, alertando que foi em situações de aparente menos dificuldade que a equipa tropeçou anteriormente esta época.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, que antecipa o jogo contra o Famalicão este sábado, o técnico das águias recordou os empates em Tondela e contra o Casa Pia como sinais de aviso, depois do clube conquistar o segundo lugar da I Liga ao Sporting.

"Preferia ser obrigado a ganhar os nove pontos. Esse tipo de pressão faz-nos mais fortes. Não quero uma equipa a pensar que sete pontos são suficientes, não quero uma equipa relaxada, quero uma equipa pressionada", disse o treinador, sobre a luta pelo segundo lugar e acesso à Liga dos Campeões.

E, nessa disputa, a inversão de lugares na tabela faz do Benfica "tão favorito quanto o Sporting era favorito há um par de semanas".

"A equipa que vai à frente e depende de si própria é sempre quem tem a vantagem de se não se preocupar e desgastar", explica.

Mourinho realça que o Famalicão "é uma boa equipa desde o início do campeonato" e que o quinto lugar no campeonato "é surpresa só para quem não está atento".

"Jogo difícil para nós, jogo difícil para eles", sublinhou.

"Nada de Real Madrid"

Depois de notícias da imprensa internacional que davam conta de um forte interesse do Real Madrid em retomar a ligação com José Mourinho, o treinador português foi confrontado com estes rumores na conferência de imprensa e garantiu que não falou com ninguém dos "blancos".

"Do Real Madrid ninguém falou comigo. Nada de Real Madrid", referiu.

O técnico do Benfica também foi questionado quanto a uma eventual renovação de contrato com o atual clube, mas disse que não podia "adiantar nada".

"Vocês conhecem a situação. Tenho mais um ano de contrato com o Benfica e já está", disparou, apenas.

Já sobre outra renovação, a de Rui Borges, treinador do Sporting que ainda procura superar o Benfica na tabela da I Liga, Mourinho garantiu estar feliz pelo colega de profissão.

"A renovação do Rui Borges é uma coisa que lhe faz feliz e estou feliz por ele", expressou.

O SL Benfica joga este sábado, pelas 18h00, em casa do Famalicão. Se o FC Porto quiser ser campeão esta jornada, terá de fazer igual ou melhor do que as águas na partida contra o Alverca, às 20h30, no Estádio do Dragão.

O Sporting terá de aguardar por um deslize do Benfica para tentar ainda recuperar o segundo lugar. Os leões recebem o Vitória de Guimarães na segunda-feira.