José Mourinho falta à conferência de imprensa após o Famalicão-Benfica

O treinador do Benfica, José Mourinho, não marcou presença na habitual conferência de imprensa após o empate a duas bolas contra o Famalicão.

Quase em simultâneo, Rui Costa falou aos jornalistas para se queixar do árbitro e o Benfica, nas redes sociais, deu conta de que oferecia o prémio de melhor em campo, que seria para Andreas Schjelderup, precisamente a Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem do Famalicão-Benfica.

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O protocolo diz que os treinadores têm de falar duas vezes depois dos jogos de futebol da Liga: a primeira na flash interview, tratando-se de uma troca mais rápida de perguntas e respostas; depois, na conferência de imprensa, normalmente mais demorada, os treinadores demoram-se a explicar opções e a dar conta de como viram o jogo.

A única declaração de José Mourinho aconteceu na flash interview: "Já que estamos quase no final de campeonato, é dizer que este jogo diz muita coisa sobre aquilo que foi o campeonato. Quero dar os parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão e aos meus jogadores pela bravura, em especial hoje. E vamos com tudo o que temos para fazer milagre de ficar em segundo à frente do Sporting. Vamos tentar o milagre e acho que vamos conseguir".