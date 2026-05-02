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Mourinho: "Este jogo diz muita coisa sobre o campeonato. Parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão"

02 mai, 2026 - 20:48

Treinador do Benfica fez uma declaração curta na flash interview, depois do empate com o Famalicão, e falou em "milagre" na luta pelo segundo lugar.

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O treinador do Benfica, José Mourinho, deixou poucas palavras na ressaca do Famalicão 2-2 Benfica, aproveitando para dar os parabéns ao FC Porto, onde começou a sua lenda em 2003 e 2004 e aí ganhou o passaporte para a Premier League.

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"Já que estamos quase no final de campeonato, é dizer que este jogo diz muita coisa sobre aquilo que foi o campeonato. Quero dar os parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão e aos meus jogadores pela bravura, em especial hoje. E vamos com tudo o que temos para fazer milagre de ficar em segundo à frente do Sporting. Vamos tentar o milagre e acho que vamos conseguir."

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