O Benfica tinha tudo controlado. Depois, Otamendi foi expulso e o Famalicão quase virou o resultado

Houve dois mundos neste jogo: antes do minuto 53 e depois do minuto 53. Ou seja, antes de Otamendi ser expulso e depois de Otamendi ser expulso. Antes da entrada grosseira na perna de Mathias de Amorim, o resultado cantarolava um 2-0 para o Benfica, com uma superioridade até interessante. Depois, vieram os problemas. Gustavo Sá ameaçou logo a seguir à cartolina vermelha esvoaçar no ar. Mathias de Amorim e Umar Abubakar não ameaçaram e meteram a bola na baliza de Trubin. A equipa de José Mourinho recuou e recuou e a reviravolta para os rapazes de Hugo Oliveira tornou-se verossímil e até normal se acontecesse. Se os de branco fizessem mais um golo, o FC Porto era automaticamente campeão, entrando no relvado do Dragão já com o escudo invisível no peito. O marcador não voltou a mexer e assim acabou um jogo que parecia uma coisa e foi outra, permitindo ao Benfica, apesar do tropeção, continuar a depender só de si para garantir o segundo lugar. Já o Famalicão aproximou-se do SC Braga, no quarto lugar, ficando agora com mais um jogo a quatro pontos dos semifinalistas da Liga Europa. Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli José Mourinho, supostamente no radar do Real Madrid, vai assumindo que o único foco é a qualificação para a Liga dos Campeões, o sinónimo de segundo lugar. Para esta deslocação difícil contra uma das grandes equipas da nossa Liga o treinador mudou quatro jogadores em relação ao jogo com o Moreirense, entrando Dedic, Prestianni, Schjelderup e Ivanovic, que assim sentou Pavlidis.

Sendo assim, o 11 do Benfica contou com Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Aursnes, Barreiro, Prestianni, Schjelderup e Ivanovic. Já o Famalicão, orientado por Hugo Oliveira, entrou em campo com Carevic, Leo Realpe, Rafa Soares, Van de Looi, Sorriso, Simon Elisor, Mathias Amorim, Justin de Haas, Rodrigo Pinheiro, Gustavo Sá e Gil Dias Os visitantes ameaçaram logo aos nove minutos. Prestianni cruzou e Ivanovic, a levar a sério o número que leva nas costas (9), cabeceou para a baliza, com sucesso… mas estava em fora de jogo e assim cancelou a festa encarnada. Mas foi recuperada logo a seguir, quando o árbitro vislumbrou uma rasteira de Léo Realpe em Ivanovic. Schjelderup assumiu a responsabilidade, atirou para longe os rumores de antigamente, e meteu o 1-0. São já 10 golos para o noruguês, tão questionado em tempos idos. Nem 10 minutos depois, aos 20’, Richard Ríos meteu mais um golo. Schjelderup inventou o lance e deu o bombom ao colombiano que se vai encontrando com o seu futebol. A bola ainda sofreu um desvio, traindo Carevic.

Até ao intervalo, apenas uma combinação entre Sorriso e Justin de Haas ameaçaram as redes de Trubin, enquanto Ivanovic fez uma daquelas jogadas em que sai da esquerda para dentro e disparou, passando a bola pertinho pertinho do poste da baliza do Famalicão. A segunda parte trouxe acalmia. Até que Otamendi fez um corte mas o pé continuou a sua rota e atingiu a perna de Amorim. VAR sugeriu a correção do cartão amarelo e convidou o árbitro Gustavo Correia a ver o lance. Do bolso saltou o vermelho e a braçadeira voou para o braço de António Silva.