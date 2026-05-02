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Rui Costa arrasa arbitragem: "Ninguém tem o direito de decidir campeonatos"

02 mai, 2026 - 21:14 • Ricardo Vieira

Presidente do Benfica criticou equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia após o empate a duas bolas, em Famalicão.

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"Ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações". O presidente do Benfica, Rui Costa, deixou duras críticas à arbitragem no final do empate dos encarnados em Famalicão, a duas bolas.

Em declarações aos jornalistas, Rui Costa criticou equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia, como tinha feito pouco antes o treinador José Mourinho.

O líder encarnado considera que estão a tentar afastar o Benfica do segundo lugar e da Liga dos Campeões na próxima temporada.

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Rui Costa queixa-se de um cartão amarelo que tira Richard Rios do jogo com o Braga, de uma grande penalidade não assinalada e dos 15 minutos de descontos na segunda parte.

Leia as declarações de Rui Costa:

Arbitragem?

"Por fim, para completar o ramalhete, dá um cartão amarelo ao Rios que o tira do jogo do Braga, que nem o Rios consegue explicar, que nem o árbitro consegue explicar e, provavelmente, vocês não têm nenhuma imagem que mostre porque é que o Rios leva um amarelo e fica fora do jogo do Braga. Isto foi aquilo que se passou hoje."

"Este símbolo representa milhões de pessoas, merece muito mais respeito. Ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações, sem ser os jogadores e os treinadores. Este senhor que veio aqui hoje tentou decidir uma parte do campeonato, neste caso quem vai ou quem deixa de ir à Liga dos Campeões."

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"Tinha feito o mesmo na primeira volta e, muito estranhamente, depois desse jogo, passaram-se seis meses, esse senhor não foi nomeado para mais nenhum jogo do Benfica e creio que tenha sido nomeado só para um jogo dos três grandes, aparece hoje aqui numa fase decisiva desta competição que é a Liga dos Campeões do próximo ano".

"Continuamos a depender só de nós. O que se passou aqui hoje foi tentar atrasar esse percurso. Chegámos a este [segundo] lugar com o mérito de termos recuperado os pontos que tínhamos para poder chegar ao segundo lugar. Chegámos aqui com o nosso mérito, hoje quiseram-nos aqui tirar dessa competição no próximo ano [Liga dos Campeões] e faremos tudo ao nosso alcance, estou convencidíssimo, dou a garantia que estes jogadores vão fazer tudo para que o Benfica no próximo ano esteja na Liga dos Campeões, mesmo com os episódios que se passaram aqui".

Como se sente a equipa?

"A equipa sente-se injustiçada, como se sente qualquer benfiquista neste momento. Vocês não estão habituados a que eu fale à imprensa a lamentar-me de árbitros ou de jogos, quando venho discutir lances ou temas de discussão que eu tenha a minha opinião e outras pessoas tenham outra opinião. Aquilo que eu venho discutir são lances claros e inequívocos."

"Não há ninguém que me possa dizer que não há um penálti claríssimo a favor do Benfica, aos 30 minutos, que pode dar o 3-0. Ninguém me vai poder dizer que o canto do segundo golo é canto. Ninguém me vai conseguir explicar 15 minutos de desconto, com a substituição do fiscal de linha, tenha tido alguma justificação clara. Não há justificação sem ser que era o tempo suficiente para que o Benfica pudesse não sair daqui pelo menos empatado".

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