Rui Costa arrasa arbitragem: "Ninguém tem o direito de decidir campeonatos"

"Ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações". O presidente do Benfica, Rui Costa, deixou duras críticas à arbitragem no final do empate dos encarnados em Famalicão, a duas bolas.

Em declarações aos jornalistas, Rui Costa criticou equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia, como tinha feito pouco antes o treinador José Mourinho. O líder encarnado considera que estão a tentar afastar o Benfica do segundo lugar e da Liga dos Campeões na próxima temporada. Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli



Rui Costa queixa-se de um cartão amarelo que tira Richard Rios do jogo com o Braga, de uma grande penalidade não assinalada e dos 15 minutos de descontos na segunda parte. Leia as declarações de Rui Costa: Arbitragem? "Por fim, para completar o ramalhete, dá um cartão amarelo ao Rios que o tira do jogo do Braga, que nem o Rios consegue explicar, que nem o árbitro consegue explicar e, provavelmente, vocês não têm nenhuma imagem que mostre porque é que o Rios leva um amarelo e fica fora do jogo do Braga. Isto foi aquilo que se passou hoje."

"Este símbolo representa milhões de pessoas, merece muito mais respeito. Ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações, sem ser os jogadores e os treinadores. Este senhor que veio aqui hoje tentou decidir uma parte do campeonato, neste caso quem vai ou quem deixa de ir à Liga dos Campeões."

"Tinha feito o mesmo na primeira volta e, muito estranhamente, depois desse jogo, passaram-se seis meses, esse senhor não foi nomeado para mais nenhum jogo do Benfica e creio que tenha sido nomeado só para um jogo dos três grandes, aparece hoje aqui numa fase decisiva desta competição que é a Liga dos Campeões do próximo ano". "Continuamos a depender só de nós. O que se passou aqui hoje foi tentar atrasar esse percurso. Chegámos a este [segundo] lugar com o mérito de termos recuperado os pontos que tínhamos para poder chegar ao segundo lugar. Chegámos aqui com o nosso mérito, hoje quiseram-nos aqui tirar dessa competição no próximo ano [Liga dos Campeões] e faremos tudo ao nosso alcance, estou convencidíssimo, dou a garantia que estes jogadores vão fazer tudo para que o Benfica no próximo ano esteja na Liga dos Campeões, mesmo com os episódios que se passaram aqui".