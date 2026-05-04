APAF faz queixa disciplinar de Benfica e Rui Costa à FPF

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai submeter uma participação disciplinar contra o Benfica e o presidente do clube da I Liga, Rui Costa, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte próxima do processo.

Na base da queixa do organismo junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol estão, por um lado, as declarações proferidas por Rui Costa no sábado, após o empate dos encarnados na visita ao Famalicão (2-2), para a 32.ª e penúltima jornada do campeonato.

O dirigente criticou a atuação da equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia e acusou o juiz da associação do Porto de ter prejudicado o Benfica na luta pelo acesso à Liga dos Campeões – só o recém-campeão português FC Porto tem vaga direta na fase de liga, enquanto o segundo classificado poderá ter de disputar pré-eliminatórias.

“O Benfica já não tinha a capacidade de ser campeão, mas está a lutar pela [entrada na] Liga dos Campeões e o árbitro impediu. Ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações sem ser os jogadores e os treinadores”, contestou Rui Costa, mencionando alguns lances polémicos.

A participação da APAF também incide sobre o Benfica, devido a uma publicação lançada nas redes sociais depois do fim do encontro, na qual o clube oferecia o prémio de "Homem do Jogo" à equipa de arbitragem.

Essa distinção tinha sido atribuída pela SportTV ao norueguês Andreas Schjelderup, que não falou na zona de entrevistas rápidas da estação televisiva, numa tarde em que marcou o primeiro golo do Benfica, de penálti, e fez a assistência para o tento do colombiano Richard Ríos.

A equipa treinada por José Mourinho chegou ao intervalo a ganhar por 2-0, mas desperdiçou a vantagem na segunda parte, com Mathias de Amorim e o recém-entrado nigeriano Umar Abubakar a empatarem, já depois de o capitão argentino Nicolás Otamendi ter sido expulso nos encarnados.

O Benfica ocupa o segundo lugar da I Liga a duas jornadas do fim, com 76 pontos, nove abaixo do líder isolado e campeão FC Porto e três acima do Sporting, terceiro classificado, que tinha vencido as duas edições anteriores e receberá hoje o Vitória de Guimarães, no fecho da 32.ª ronda.