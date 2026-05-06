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FIFA alarga suspensão de Prestianni a nível mundial

06 mai, 2026 - 16:10 • Lusa

Jogador do Benfica foi castigado com seis jogos de suspensão, três com pena suspensa, por insultos homofóbicos a Vinicius, do Real Madrid.

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A FIFA alargou a suspensão de seis jogos ao argentino Gianluca Prestianni a nível internacional, devido a insultos homofóbicos no encontro com o Real Madrid, da Liga dos Campeões, confirmou esta quarta-feira à Lusa um porta-voz do organismo.

Em 24 de abril, a UEFA anunciou a suspensão do jogador por seis encontros, três dos quais com pena suspensa por dois anos, sendo que um deles foi cumprido na segunda mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Champions, com o Real Madrid, pelo que o extremo benfiquista tem a cumprir outros dois.

Na altura, a UEFA impôs a sanção a Prestianni, embora solicitando à FIFA que "alargasse a suspensão a nível global", de forma a que o internacional argentino ficasse impedido de jogar não só nas competições europeias, mas também nos jogos oficiais de seleções.

A entidade reguladora do futebol mundial confirmou agora a maior abrangência da suspensão, o que significa que Prestianni falhará os dois primeiros jogos da seleção da Argentina no Campeonato do Mundo, caso seja convocado pelo selecionador Lionel Scaloni.

Se não integrar os eleitos dos campeões do mundo para a fase final do Mundial'2026, que se disputa entre 11 de junho e 19 de julho, o extremo terá de cumprir os dois encontros de suspensão em falta nas competições internacionais da próxima época, seja nas competições europeias pelo Benfica ou por outro clube, seja pelo conjunto 'albiceleste'.

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