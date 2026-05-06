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Mourinho mais perto do Real Madrid? Jornal espanhol diz que sim

06 mai, 2026 - 18:41

Terão falhado todas as tentativas dos encarnados para renovar contrato com o técnico português.

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“O Benfica começa a dar José Mourinho como perdido”, escreve o diretor do jornal “AS”.

Num artigo assinado por Jose Félix Díaz, tido como pessoa próxima do presidente do Real Madrid, lê-se que "todas as tentativas de Rui Costa para renovar com Mourinho fracassaram".

O jornalista espanhol Félix Díaz afirma mesmo que o processo está suspenso e que na Luz começa a surgir a descrença na continuidade do treinador português.

E o “AS” reafirma: foi Mourinho quem se ofereceu aos merengues.

De recordar que Benfica e José Mourinho têm uma cláusula de três milhões de euros que podem ativar e, assim, não cumprir o ano de contrato assinado até 2027.

Mourinho já veio a público negar contactos diretos com o Real Madrid e reafirmar que quer continuar de águia ao peito.

Alvaro Arbeloa está descartado e Florentino Perez pensa no técnico português para fazer regressar o Real Madrid aos triunfos.

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