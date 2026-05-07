- Bola Branca 18h16
- 07 mai, 2026
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Benfica
“És um ladrão”. Rui Costa suspenso por 25 dias por insultar árbitro
07 mai, 2026 - 19:20
Em causa Gustavo Correia no jogo contra o Famalicão, que terminou 2-2.
O presidente do Benfica, Rui Costa, foi suspenso por 25 dias e multado em 4.210 euros por insultos ao árbitro Gustavo Correia, no final da partida contra o Famalicão.
De acordo com o relatório do árbitro, o líder encarnado chamou "ladrão" a Gustavo Correia. "Isto é uma roubalheira. És uma vergonha, tem vergonha na cara. Ladrão. És um ladrão”.
As águias foram ainda multadas em 1.734 euros pelo atraso de dois minutos no regresso dos balneários e em 5.100 euros por não ter apresentado nenhum jogador na 'flash interview'.
Já Mário Branco, diretor geral do Benfica, foi suspenso 20 dias e alvo de processos disciplinar.
José Mourinho foi multado em 510 euros pela demora em chegar à 'flash interview'.
Otamendi foi suspenso por um jogo e multado em 1.020 euros devido ao cartão vermelho.
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- 07 mai, 2026
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