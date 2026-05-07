“És um ladrão”. Rui Costa suspenso por 25 dias por insultar árbitro

O presidente do Benfica, Rui Costa, foi suspenso por 25 dias e multado em 4.210 euros por insultos ao árbitro Gustavo Correia, no final da partida contra o Famalicão.

De acordo com o relatório do árbitro, o líder encarnado chamou "ladrão" a Gustavo Correia. "Isto é uma roubalheira. És uma vergonha, tem vergonha na cara. Ladrão. És um ladrão”.

As águias foram ainda multadas em 1.734 euros pelo atraso de dois minutos no regresso dos balneários e em 5.100 euros por não ter apresentado nenhum jogador na 'flash interview'.

Já Mário Branco, diretor geral do Benfica, foi suspenso 20 dias e alvo de processos disciplinar.

José Mourinho foi multado em 510 euros pela demora em chegar à 'flash interview'.

Otamendi foi suspenso por um jogo e multado em 1.020 euros devido ao cartão vermelho.