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Trabzonspor confirma proposta do Benfica por Felipe Augusto

07 mai, 2026 - 16:45

Avançado brasileiro tem 22 anos.

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O presidente do Trabzonspor confirma que o Benfica fez uma proposta para a contratação do avançado Felipe Augusto.

Em declarações ao “A Spor”, Ertugrul Dogan referiu que “Felipe Augusto recebeu propostas de quatro clubes. Um deles é o Benfica”.

O brasileiro, de 22 anos, tem até agora 37 jogos e 15 golos pelo Trabzonspor.

Na época passada, o clube turco pagou 5 milhões de euros.

Entretanto, Dogan confirmou também que o Trabzonspor pode estar interessado em Lopes Cabral.

"Lopes Cabral é um jogador que a equipa de observação gostou. Tinha a aprovação da prospeção, mas transferiu-se para o Benfica. Estamos a acompanhar a sua situação", confirmou.

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