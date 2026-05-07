Trabzonspor confirma proposta do Benfica por Felipe Augusto

O presidente do Trabzonspor confirma que o Benfica fez uma proposta para a contratação do avançado Felipe Augusto.

Em declarações ao “A Spor”, Ertugrul Dogan referiu que “Felipe Augusto recebeu propostas de quatro clubes. Um deles é o Benfica”.

O brasileiro, de 22 anos, tem até agora 37 jogos e 15 golos pelo Trabzonspor.

Na época passada, o clube turco pagou 5 milhões de euros.

Entretanto, Dogan confirmou também que o Trabzonspor pode estar interessado em Lopes Cabral.

"Lopes Cabral é um jogador que a equipa de observação gostou. Tinha a aprovação da prospeção, mas transferiu-se para o Benfica. Estamos a acompanhar a sua situação", confirmou.