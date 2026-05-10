Mourinho "não fala com ninguém" até ao final da época, mas depois fala com quem quiser

José Mourinho voltou a negar que tenha tido contactos com o Real Madrid, com vista a regressar ao comando dos "blancos", garantindo que até ao final da época "não fala com ninguém".

Em conferência de imprensa na antevisão do jogo contra o SC Braga, o treinador do SL Benfica refere que não falou "nem com o presidente nem com qualquer pessoa da estrutura" do Real Madrid, caracteriza tudo o que sem saído na imprensa como "especulação" e nega ter interesse em sair do clube encarnado.

"No mundo de futebol não são os profissionais que têm interesse a ir ou não ir. As coisas quando acontecem são os clubes que têm interesse e iniciação ou não procedimentos", referiu.

No entanto, Mourinho deixou uma pequena abertura para uma eventual saída, apontando que, depois do fim da época, há um período de tempo em que poderá falar com outros clubes: "Há ali uma janela de uma semana em que terei a liberdade para falar com quem acho que deva falar", atirou.

Já sobre a partida contra o SC Braga, o treinador do Benfica diz que a equipa está com a "mentalidade certa de quem joga duas finais" e realça que o facto de se tratar do último jogo no Estádio da Luz nesta época "também tem algum significado extra".

Quanto aos arsenalistas, Mourinho sublinhou que "normalmente, são os adversários que têm de correr mais do que o Braga. Penso que ainda precisam de qualquer coisa para confirmarem a quarta posição, portanto motivação não lhes faltará".

O técnico português garantiu, ainda, a titularidade da dupla de centrais Tomás Araújo e António Silva, devido ao capitão Nicolás Otamendi estar fora por castigo.