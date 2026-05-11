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Benfica 2-2 Sp. Braga

Benfica empata (outra vez) e cai para terceiro

11 mai, 2026 - 23:30

Partida da Luz teve quatro golos.

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O Benfica empata 2-2 diante do Sp. Braga e cai para terceiro lugar no campeonato após partida da jornada 33 da I Liga.

Os encarnados dominaram a maior parte do encontro, tiveram mais remates e oportunidades, mas menor eficácia que o adversário.

Pela equipa da Luz marcaram Rafa e Pavlidis (de regresso aos golos) e houve ainda mais dois tentos anulados. Schjelderup foi quem mais remou em busca do lugar na Champions perante 60 mil espectadores.

Já pelos arsenalistas apontaram Pau Victor e Gorby. Com este resultado, os minhotos garantem o quarto lugar no campeonato.

No final da partida houve assobios e lenços brancos nas bancadas do estádio. Os adeptos não gostaram que a equipa tivesse caído para o terceiro posto da tabela.

Falta uma jornada, para o Benfica recuperar o segundo lugar terá de vencer na última jornada e esperar que o Sporting não ganhe.

Veja o resumo da partida:

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