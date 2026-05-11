Lenços brancos e insultos para Rui Costa: Benfica empata e cai para o terceiro lugar

O Benfica empatou a dois golos na receção ao Sporting de Braga, caindo para terceiro lugar no campeonato, após a partida da jornada 33 da I Liga.

O resultado deu origem a uma onda de contestação tendo por alvo o presidente do clube. Gritou-se, então, pela demissão de Rui Costa, com cânticos e lenços brancos.

O momento de "explosão" surgiu aos 88 minutos, quando o Sporting de Braga se colocou em vantagem, por 2-1. O golo do empate surgido de um penálti em cima do minuto 90 acalmou os ânimos por alguns minutos, mas o tumulto recrudesceu após o apito final, com a repetição de insultos e pedidos de demissão do presidente.

Na despedida de campo, alguns adeptos benfiquistas até tributaram os jogadores com alguns aplausos, mas outros mostraram indiganção. "Uma vergonha! Vocês são uma vergonha!" foi um slogan bem audível. Outros, impublicáveis, tinha Rui Costa por alvo específico.

O Benfica dominou a maior parte do encontro, tive mais remates e oportunidades, mas menor eficácia do que o adversário.

Pela equipa da Luz marcaram Rafa e Pavlidis (de regresso aos golos) e houve ainda mais dois tentos anulados. Schjelderup foi quem mais remou em busca do lugar na Champions perante 60 mil espectadores.

Já pelos arsenalistas apontaram Pau Victor e Gorby. Com este resultado, os minhotos garantem o quarto lugar no campeonato.

Falta uma jornada e, para o Benfica recuperar o segundo lugar, terá de vencer na última jornada e esperar que o Sporting não ganhe.

Veja o resumo da partida: