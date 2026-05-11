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Mourinho e a arbitragem. "Pior do que temos tido penso que é impossível"

11 mai, 2026 - 23:55

O Benfica empata 2-2 diante do Sp. Braga e cai para o terceiro lugar da tabela.

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O treinador do Benfica, José Mourinho, elogiou a exibição dos seus jogadores e deixou críticas à arbitragem.

A partida

"Um grande jogo do Benfica contra uma equipa que é difícil, que esconde bem a bola, que sem criar muitas oportunidades foi muito eficaz, devem ter feito 3 ou 4 remates. O Benfica fez um ótimo jogo com períodos de altíssima qualidade, a criar tanto temos de fazer mais golos. Quando se sofre o segundo golo, só um grupo de rapazes é que depois consegue encontrar forças para igualar e trazer esperança para os últimos minutos. Se perdemos o 2.º lugar e o controlo do nosso destino não foi por um mau jogo, seja coletivo ou individual", começou por referir.

Arbitragem

"Acho que não vale a pena. Falta um jogo para acabar, pior do que temos tido penso que é impossível. Não me quero alongar. O Benfica vem jogando bem, no último terço do campeonato diria que fez um péssimo jogo contra o Casa Pia, que foi uma situação isolada. A equipa cresceu muito, dominámos jogos, fizemos alguns jogos excelentes como aquele de Alvalade. O Sp. Braga faz um golo na primeira vez que chega à nossa área, faz o segundo na segunda vez".

O Benfica e o Sp. Braga empataram 2-2 em partida da jornada 33 da I Liga. Com este resultado os encarnados caem para o terceiro lugar da classificação.

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