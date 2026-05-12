- Bola Branca 12h44
- 12 mai, 2026
-
Dahl fora da convocatória da Suécia para o Mundial, Lagerbielke e Gyökeres na lista
12 mai, 2026 - 15:44 • Eduardo Soares da Silva
Selecionador Graham Potter aposta num plantel mais experiente e deixa de fora alguns dos jovens emergentes: Roony Bardghji, Williot Swedberg e Hugo Larsson.
Samuel Dahl, lateral do Benfica, não vai marcar presença no Campeonato do Mundo deste verão. Gustaf Lagerbielke, do Sporting de Braga, está nos convocados do selecionador Graham Potter.
Para o lado esquerdo da defesa, o selecionador opta por levar Gabriel Gudmundsson, do Leeds, e Daniel Svensson, do Borussia Dortmund, em vez jogador do Benfica, que não foi utilizado em qualquer jogo de apuramento para o torneio.
A maior ausência é o extremo Dejan Kulusevski, avançado do Tottenham, que falhou toda a temporada devido a lesão.
O treinador inglês Graham Potter opta também por deixar de fora alguns dos jovens promissores que integraram a qualificação: o avançado Roony Bardghji, do Barcelona, Williot Swedberg, médio do Celta de Vigo, e Hugo Larsson, do Eintracht Frankfurt.
Lagerbielke, central do Sporting de Braga, é um habitual titular da seleção e está, com naturalidade, nos convocados finais, tal como o ex-Sporting Viktor Gyökeres, que foi decisivo no "play-off" de apuramento frente à Polónia.
O goleador do Arsenal será o único a juntar-se ao estágio mais tarde, uma vez que vai disputar a final da Liga dos Campeões pelos "gunners".
O ponta de lança Alexander Isak, do Liverpool, está também de regresso após longa paragem por lesão.
"Escolhi um grupo que se pode manter forte e unido e em que os jogadores tiram o melhor uns dos outros. Um Mundial é algo diferente de um jogo comum, enfrentamos desafios ao longo do tempo que precisamos de superar juntos. E construímos essa capacidade com a mistura certa de jogadores, onde todos são importantes", defende Graham Potter, na conferência de imprensa de convocatória.
A Suécia está no grupo F do Mundial. Defrontará o Japão, Tunísia e Países Baixos.
- Bola Branca 12h44
- 12 mai, 2026
-