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"Podem vir Klopp e Guardiola que o problema do Benfica é o presidente", diz antigo dirigente

12 mai, 2026 - 12:58 • João Filipe Cruz

João Carvalho, antigo presidente do Conselho Fiscal encarnado, tece duras críticas a Rui Costa e, apesar de admitir que "houve fraqueza nas arbitragens", entende que há "falta de liderança" na Luz e pede que sejam "preparadas novas eleições".

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O empate na despedida do Estádio da Luz na época 2025/2026 fez com que os encarnados deixassem de depender de si para chegar ao segundo lugar, que garante a presença na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. No final da partida era notória a insatisfação dos adeptos e houve quem pedisse a demissão de Rui Costa.

Também o lugar de treinador tem sido tema com o nome de José Mourinho a ser associado a um regresso ao Real Madrid, mas há quem defenda que esse não é o problema do Benfica.

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"Pode vir o Klopp, pode vir o Guardiola, que o problema do Benfica é o presidente e a direção", defende João Carvalho.

Em declarações a Bola Branca, o antigo presidente do Conselho Fiscal encarnado não poupa nas críticas ao topo da hierarquia das águias.

"O Benfica tem de ter um líder e não tem. Não têm um líder há bastante tempo. Era importante que as pessoas que rodeiam Rui Costa façam com que ele perceba isso, já que é natural que a pessoa não reconheça as próprias fraqueza", sugere.

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João Carvalho não alinha com os pedidos de demissão, lembra que houve eleições há seis meses e entende que "o protesto tem de ser feito nas urnas". O antigo dirigente benfiquista assume que apoiou Noronha Lopes e defende que os sócios "enganaram-se" ao eleger Rui Costa.

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As arbitragens foram alvo de críticas por parte do Benfica nesta época e, apesar de reconhecer que "houve também fraqueza" nesse capítulo em jogos dos encarnados, Carvalho garante que "só isso não chega" para justificar o eventual desaire no final da época.

O antigo presidente do Conselho Fiscal lembra que ainda não está fechada a luta pelo segundo lugar, apesar de reconhecer que está mais complicado, e deixa recomendações: "Há-que acabar a época, preparar a próxima e, simultaneamente, deviam ser preparadas novas eleições".

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