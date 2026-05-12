"Podem vir Klopp e Guardiola que o problema do Benfica é o presidente", diz antigo dirigente

O empate na despedida do Estádio da Luz na época 2025/2026 fez com que os encarnados deixassem de depender de si para chegar ao segundo lugar, que garante a presença na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. No final da partida era notória a insatisfação dos adeptos e houve quem pedisse a demissão de Rui Costa.

Também o lugar de treinador tem sido tema com o nome de José Mourinho a ser associado a um regresso ao Real Madrid, mas há quem defenda que esse não é o problema do Benfica.

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"Pode vir o Klopp, pode vir o Guardiola, que o problema do Benfica é o presidente e a direção", defende João Carvalho.

Em declarações a Bola Branca, o antigo presidente do Conselho Fiscal encarnado não poupa nas críticas ao topo da hierarquia das águias.

"O Benfica tem de ter um líder e não tem. Não têm um líder há bastante tempo. Era importante que as pessoas que rodeiam Rui Costa façam com que ele perceba isso, já que é natural que a pessoa não reconheça as próprias fraqueza", sugere.