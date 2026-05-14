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Futebol feminino

Lúcia Alves eleita melhor jogadora do campeonato

14 mai, 2026 - 21:41 • Lusa

Jogadora do Benfica venceu a votação de treinadores e público.

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A ala internacional portuguesa do Benfica Lúcia Alves foi eleita a melhor jogadora da Liga feminina de 2025/26 pelo Sindicato dos Jogadores (SJPF).

A jogadora, de 28 anos, destacou-se na temporada em que o Benfica conquistou o hexacampeonato, com cinco assistências em 15 jornadas ao serviço das encarnadas, clube que representa há sete épocas.

Segundo o SJPF, a vencedora foi escolhida através das votações dos treinadores dos clubes da Liga, com um peso de 60%, e do público, através de votação online, correspondente aos restantes 40%.

Lúcia Alves reuniu 11% das preferências, superando Ashley Barron, do Sporting, com 9,45%, e Telma Encarnação, também da formação leonina, que obteve 9,27% dos votos.

O Benfica voltou a dominar a Liga feminina em 2025/26, conquistando o sexto campeonato consecutivo e consolidando o estatuto de principal referência do futebol feminino português.

O prémio será entregue pelo SJPF em data ainda a anunciar.

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