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Schjelderup, melhor jogador em abril

14 mai, 2026 - 17:27 • Lusa

Extremo do Benfica ficou à frente de Froholdt e Pedro Lima.

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O norueguês Andreas Schjelderup, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da I Liga em abril, informa a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O extremo, de 21 anos, que, nesse período, marcou três golos e fez duas assistências, já tinha sido anunciado pela Liga também como o melhor jogador jovem e, igualmente, como melhor avançado, alcançando assim três distinções pelo desempenho no último mês.

Na votação global de melhor jogador, o norueguês recebeu 15,48% da preferência dos votos dos treinadores da I Liga, à frente de Viktor Froholdt (FC Porto), com 13,10%, e Pedro Lima (AVS), com 9,52%.

A LPFP já tinha comunicado também a escolha de Viktor Froholdt como melhor médio, Bednarek como melhor defesa, Diogo Costa como melhor guarda-redes e Francesco Farioli como melhor treinador, todos dos novos campeões nacionais, o FC Porto, que garantiu o título em 2 de maio.

Na II Liga, Salvador Agra, do Leixões, acumulou a distinção de melhor jogador com a de avançado, Amadú Baldé, também da equipa leixonense, foi o melhor médio, e Romain e Samu Silva, ambos do promovido Marítimo, são o melhor defesa e melhor guarda-redes, respetivamente, enquanto Rui Ferreira (Felgueiras) ganhou na categoria de melhor treinador.

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