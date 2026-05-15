Bernardo Silva: "Houve contactos do Benfica para saber se queria voltar. Eu disse que não"

15 mai, 2026 - 08:40 • Inês Braga Sampaio

Médio internacional português, de 31 anos, vai deixar o Manchester City e mantém que quer voltar, mas não já: "Só não sei se quando eu quiser voltar, o clube me vai querer."

Bernardo Silva não vai voltar ao Benfica este verão. Quem o diz é o próprio médio, que revela que o clube o sondou, mas deu resposta negativa.

O internacional português, de 31 anos, vai deixar o Manchester City no final da época, após terminar contrato. Em entrevista ao programa "Soltinhos pelo mundo", do Canal 11, revela que o Benfica, clube em que foi formado e a que já disse desejar regressar, o contactou.

"Sim, houve contactos do Benfica para saber se havia essa intenção [de voltar já]. E eu disse que não", conta.

Voltar? Sim, mas não agora

Bernardo Silva chegou a ser utilizado como trunfo eleitoral de João Noronha Lopes, durante a campanha para o sufrágio de outubro (primeira volta) e novembro (segunda) de 2025. O candidato afirmou que havia "um contrato à espera" do capitão do City. Noronha não venceu.

De qualquer modo, na mesma altura, quando ainda era treinador do Benfica, Bruno Lage assegurou que Bernardo Silva seria "jogador do Benfica em breve, independentemente do presidente".

"Não vou para o Benfica", esclarece Bernardo, que diz manter a ambição de um dia voltar à Luz, embora este não seja o momento: "Há uma intenção que é certa. Eu quero voltar, só não sei se quando eu quiser voltar, o clube me vai querer. Mas eu quero voltar."

O médio garante que terá o futuro resolvido em breve, sem se pronunciar sobre os rumores de alegado interesse de clubes como Barcelona, Juventus, Galatasaray e PSG.

Formado no Benfica, Bernardo Silva fez apenas três jogos pela equipa principal antes de rumar, a troco de 15,75 milhões de euros, ao Mónaco, que lhe deu a primeira oportunidade real no futebol profissional. Após três anos no Principado, foi adquirido pelo Manchester City, por 50 milhões de euros.

Em nove temporadas em Manchester, faltam-lhe três jogos para chegar aos 460. Leva 76 golos marcados e 75 assistências, e conquistou seis campeonatos, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga, três Supertaças, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

