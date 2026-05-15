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Mourinho está “99,9% certo” no Real Madrid

15 mai, 2026 - 23:15 • Carlos Calaveiras

Jornal "Marca" garante que já é só “uma questão de tempo”.

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O treinador José Mourinho está cada vez mais perto de ser o próximo técnico do Real Madrid. Segundo o jornal 'Marca', “há 99,9%” de hipóteses de a contratação se fazer.

O jornal espanhol acrescenta que o regresso ao comando técnico dos merengues é uma "questão de tempo".

"Salvo uma reviravolta dramática", Mourinho vai estar no banco do Real Madrid em 2026/27, acrescenta a “Marca”.

Já o catalão “Sport” revela que há "acordo total entre Florentino e Mourinho". "O português será o novo treinador do Real Madrid, assim que terminar o processo eleitoral e Florentino seja reeleito presidente sem oposição".

O técnico Alvaro Arbeloa está de saída do clube blanco depois de ter substituído Xabi Alonso.

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