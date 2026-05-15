Mourinho recebeu proposta de renovação do Benfica. "Só vou vê-la a partir de domingo"

José Mourinho revela que recebeu uma proposta oficial para renovar com o Benfica, mas sublinha que só vai analisar a partir de domingo. Do Real Madrid, por outro lado, garante que, por agora, nada recebeu.

"Tive proposta de renovação do Benfica na quarta-feira, proposta que foi entregue ao meu empresário, proposta que eu não quis ver, de que eu não quis saber, que não quis analisar, e só vou fazê-lo a partir de domingo", conta o treinador do Benfica, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Estoril, da 34ª e última jornada da I Liga.



Para Mourinho, ter sucesso a treinar o Benfica é ganhar títulos "sem milagres". O treinador acredita que os adeptos têm razões para estar "muito preocupados", numa referência "implícita" às arbitragens.

O Benfica vista o Estoril no sábado, a partir das 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota. Relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.

Segundo lugar: "Quem quis entender o significado de milagre para ficar em segundo lugar, acho que percebe bem aquilo que quero dizer. Acredito que podemos ganhar ao Estoril, como acreditava que podíamos ganhar ao Famalicão e ao Braga. Fizemos tudo para ganhar, não ganhámos porque aconteceu milagre. Acredito que vamos fazer um bom jogo e fazer o suficiente para ganhar. Depois, há outro jogo, como houve outro jogo em Vila do Conde, e não vai ser fácil. Mas vamos dar tudo, como temos feito desde o princípio da época."



Teve proposta para renovar? "Sim. Tive proposta de renovação do Benfica na quarta-feira, proposta que foi entregue ao meu empresário, proposta que eu não quis ver, de que eu não quis saber, que não quis analisar, e só vou fazê-lo a partir de domingo."

Como se sentem os adeptos? "O Benfica é muito maior do que eu, não há comparação possível. O Benfica é o maior de todos, maior que qualquer treinador, jogador, presidente. É maior que qualquer um. Não há motivo para preocupações relativamente à minha situação pessoal. O Benfica não se deve preocupar se alguém fica, se alguém parte, porque é maior que todos. Quanto ao segundo, terceiro lugar, creio que as coisas são tão óbvias, que não acredito que algum benfiquista não as tenha entendido. Se algum benfiquista andou mais distraído, basta focar no fim de semana passado e em dois jogos do fim de semana passado, para perceber toda a história. E aí, sim, digo que há motivos para preocupação. Porque no ano passado a época acabou como acabou, com aquela final da Taça, esta época também acabará com os mesmos motivos de análise e frustração, e aí sim acredito que há motivos para preocupação."

Tem abordagem do Real Madrid? "Não. O meu agente esteve reunido com o Benfica e disse-me: 'Tenho uma proposta oficial, que te vou enviar'. Eu disse: 'Não quero, envia-me domingo'. Relativamente ao Real Madrid, nunca me disse que tinha uma proposta para me mostrar. Se ele agora me ligasse, eu diria exatamente o mesmo: 'Manda-me no domingo, que no domingo começo a pensar nisso'."

Dói-lhe o período complicado que Álvaro Arbeloa atravessa no Real Madrid? "Dói-me, porque é um amigo. É um daqueles que deram a alma, a vida, por mim enquanto jogador. E no momento em que ele passa a treinador do Real Madrid, se existe sempre essa ligação entre eu e o Real Madrid, quando o treinador é o Álvaro, a ligação aumenta ainda mais, assim como a minha intenção de que as coisas corram bem. Mas a vida de treinador é assim. Brinco muito com os meus ex-jogadores que depois são treinadores, digo-lhes sempre: 'Espera um par de anos e já verás quantos pêlos brancos terás, agora já sabes que ser jogador é muito mais fácil que ser treinador'. Lamento que as coisas estejam a correr assim, mas ontem ganhou e ganhou bem e, no mínimo, hoje pode estar feliz."

O que tira de bom e menos bom? "Orgulho-me de ser treinado do Benfica cada dia que sou, orgulho-me de mim próprio por, cada dia que sou treinador do Benfica, dar o máximo de mim próprio. Orgulho-me de muita coisa que foi construída aqui dentro. Mas não vou estar agora a esmiuçar. Desta época, em qualquer caso, ficará a frustração de que neste momento, para o Benfica conseguir coisas grandes, são precisos milagres- E não devia ser preciso um milagre, devia ser só o curso natural das coisas, com o mérito para quem trabalha, e neste momento bem sei que quando os resultados não são o desejado, há o foco nos elementos diretamente envolvidos no campo. Continuarei a defender um grupo de trabalho de gente extraordinária, que teve um par de jogos que foi nossa culpa, como o jogo do Casa Pia, que foi um mau jogo da nossa parte, mas depois, lutar contra o 'feeling' de que é preciso um milagre, é uma coisa muito difícil e estes rapazes foram extraordinários. Adoro trabalhar com eles, divirto-me muito a trabalhar com eles e sendo hoje o último treino da época, será até com alguma emoção que depois me despeço deles e até breve."

Há fatores externos nos resultados do Benfica? "Se não percebeu a mensagem implícita, não posso ir para a explícita. Se os jornalista têm uma opinião diferente da minha, tenho de aceitar e respeitar. E já está. Mas não quero passar do implícito para o explícito."

Quando chegou, disse que nenhum treinador diz "não" ao Benfica. Agora, com proposta de renovação na mesa, vai ser o treinador que diz "não" ao Benfica? "Não sei. Não sei."

Conferência de Florentino Pérez em que anunciou eleições e recandidatura: "Não vi e, mesmo que tivesse visto, quem sou eu para comentar a conferência de imprensa de um presidente? Nunca o faço, muito menos quando se trata de um presidente com a história de Florentino Pérez."

Fala com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid? "Já disse que só há um presidente com quem falo quase todos os dias, que é o presidente Rui Costa. Também já disse, não escondo, que na quarta-feira o meu agente recebeu uma proposta oficial, por escrito, do Benfica, que me quis enviar, mas eu disse que só no domingo veria. Do Real Madrid, não tenho nada, nem do presidente, nem da estrutura. A próxima semana é importante para mim e para o meu futuro, e para o Benfica, que quando termina uma temporada tem de começar a pensar na próxima. Mas por acordo nosso, quando cheguei, temos esta janela de oito, dez dias para ver o que há e tomar uma decisão."

Disse que no Benfica, ter êxito é ganhar competições: "No Benfica, ter êxito é ganhar competições, sem milagres. Com milagres, já é mais complicado. Eu diria que é um milagre termos chegado à última jornada sem ter uma única derrota. É um milagre. E é um milagre que um grupo de rapazes que, semana após semana, foi sentindo coisas... A situação não é difícil. O Benfica no ano passado também podia ter ganho, e não ganhou. O que eu digo é que pode acontecer que na próxima época não ganhe outra vez. E as coisas estão num estado em, que é possível que na próxima época não ganhe outra vez. E isso dói. Dói fundamentalmente a quem vai entro de campo e sente. Dói, limita. Muitas coisas boas foram feitas aqui, para permitir que uma equipa chegue inteira, a todos os níveis, nestas circunstâncias. É mérito de muita gente. Muita coisa aqui dentro foi bem feita."

Andreas Schjelderup: "Ontem ou anteontem falei com ele e disse-lhe que ele tinha muitos motivos para estar super orgulhoso. Comparar o Schjelderup de há uns meses com o Schjelderup de hoje é impossível, não há nenhum ponto de comparação. A única coisa que é igual é aquela cara de menino, porque continua sem barba. Aquela cara de bebé é igual, tudo o resto não é nada comparável. Nem do ponto de vista físico, nem tático, nem mental. Não há nada comparável. Eu diria que este miúdo, a continuar a evoluir desta maneira, será um caso verdadeiramente de talento e, diria, de grande, grande talento. Tem motivos para estar super orgulhoso. O processo não foi fácil, no sentido em que eu via o potencial, mas não gostava nada do que via e levei-o ao limite. Muitos dias, cada dia. Não o convocando, metendo a jogar gente mais jovem do que ele, acabados de vir da equipa B, sentado no banco sem jogar, muita crítica, muito trabalho cada dia no treino. Aquilo era ou vai ou racha, e foi. Por mérito dele. Aguentou a pressão, o trabalho, teve um desenvolvimento absolutamente extraordinário e o mérito é todo dele. A continuar assim, é um caso verdadeiramente sério."

Despedidas de jogadores no sábado, como Nicolás Otamendi? "No caso do Otamendi, um jogador com a sua carreira, não vou ser eu a comunicar alguma coisa. A única coisa que posso dizer é que tive muita gente boa ao longo destes mais de 20 anos, ele é seguramente um dos bons e só me deixa recordações positivas, como jogador e como homem. Que seja muito feliz. Gente que sai, gente que entra, é a normalidade nos clubes. Uma janela de mercado que ainda não abriu, mas de que se fala tanto, que se vai alongar durante e após o Mundial, e é absolutamente normal que haja gente que amanhã vai fazer o seu último jogo."

