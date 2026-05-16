Até à próxima, Champions. Benfica vence no Estoril mas vai à Liga Europa

O Benfica vai participar na Liga Europa na próxima temporada, e não na Liga dos Campeões. Os encarnados venceram no terreno do Estoril Praia, por 3-1, este sábado, mas não conseguiram chegar ao segundo lugar.

Foi um grande arranque do Benfica na Amoreira, com três golos em cerca de um quarto de hora. Richard Ríos, aos sete, Alexander Bah, aos 14, e Rafa Silva, aos 16 minutos, resolveram o jogo ainda mal tinha começado.

O Estoril melhorou na segunda parte e, aos 91 minutos, o recém-entrado Peixinho reduziu com um grande remate de fora da área.

Este jogo marcou também a despedida de Pizzi dos relvados. O criativo, de 36 anos, que representou Benfica e Estoril, recebeu guarda de honra dos jogadores de ambas as equipas, assim como uma forte ovação.

O Benfica termina o campeonato no terceiro lugar, que dá acesso à Liga Europa, com 80 pontos, menos dois que o Sporting, que vai à Champions.

O Estoril, que ainda tentava chegar ao quinto lugar, fica em sexto, com 50 pontos, a seis do Famalicão, que vai à Liga Conferência.