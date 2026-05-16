Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Treinadores

Marco Silva fechado pelo Benfica, avançam em Espanha

16 mai, 2026 - 22:01 • Carlos Calaveiras

José Mourinho segue para o Real Madrid, acrescenta o AS.

A+ / A-

O Benfica já chegou a acordo com Marco Silva. É o que adianta o diretor do jornal “AS”.

Segundo José Félix Diaz,já há entendimento entre o técnico do Fulham e os encarnados e foi conseguido este sábado.

A mesma fonte acrescenta que também já não há dúvidas de que José Mourinho será o novo treinador do Real Madrid. Falta apenas que os merengues paguem a cláusula de três milhões de euros.

De recordar que Mourinho já disse que tem proposta das águias para renovar, mas que só vai analisar o seu futuro a partir deste domingo.

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

Médio Oriente

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

Há veados bêbedos nas estradas

Há veados bêbedos nas estradas

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?