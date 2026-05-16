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Marco Silva fechado pelo Benfica, avançam em Espanha
16 mai, 2026 - 22:01 • Carlos Calaveiras
José Mourinho segue para o Real Madrid, acrescenta o AS.
O Benfica já chegou a acordo com Marco Silva. É o que adianta o diretor do jornal “AS”.
Segundo José Félix Diaz,já há entendimento entre o técnico do Fulham e os encarnados e foi conseguido este sábado.
A mesma fonte acrescenta que também já não há dúvidas de que José Mourinho será o novo treinador do Real Madrid. Falta apenas que os merengues paguem a cláusula de três milhões de euros.
De recordar que Mourinho já disse que tem proposta das águias para renovar, mas que só vai analisar o seu futuro a partir deste domingo.
[em atualização]
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