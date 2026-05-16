Mourinho: "Nenhum de nós é parvo, há conversas entre o meu agente e o Real Madrid"

José Mourinho confirma: há contactos entre o Real Madrid e o seu empresário, Jorge Mendes. Contudo, insiste que ainda não tomou uma decisão e mantém como real a possibilidade de continuar no Benfica.

"Tenho contrato com o Benfica e tenho uma proposta de renovação que eu ainda não vi, mas que o meu agente me disse que era excelente. Da parte do Real Madrid, neste momento não tenho nada, a não ser, obviamente, nenhum de nós é parvo, conversas entre o Jorge [Mendes] e o presidente e a estrutura", admite o treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da vitória, por 3-1, sobre o Estoril Praia.



O Benfica venceu o jogo, mas não conseguiu chegar ao segundo lugar. Terá de se contentar com o terceiro posto e a Liga Europa.

Quinze minutos à Benfica: "Houve vários 15 minutos à Benfica em muitos jogos, em Famalicão também e em muitos outros jogos."

Sai ou continua? "Não sei. Quando souber, digo."

Ainda há hipótese de continuar no Benfica? "Há hipótese de eu continuar, sim. A minha vontade é nesta próxima semana ver o que é que tenho. Objetivamente, tenho uma proposta de renovação do Benfica que eu agradeço. Agradeço tanto quanto a oportunidade que me foi dada de treinar o Benfica há uns meses. Mas nas últimas semanas não quis debruçar-me sobre o meu futuro, tudo o que se diz e o que não se diz. Nenhum de nós é parvo, obviamente que existe alguma coisa. Mas como eu disse, não há contrato assinado, não há contrato sobre a mesa, não há conversas entre mim e o presidente do Real Madrid ou entre mim e alguém importante na estrutura do clube. Neste momento, a única coisa real e efetiva que existe é uma proposta de continuidade da parte do Benfica, que, repito, agradeço tanto como a oportunidade que me foi dada de voltar a treinar o Benfica."

Rui Costa fez tudo para manter Mourinho? "Rui Costa fez um contrato comigo quando eu vim para cá, em que nós concordámos em ter uma cláusula que nos defendia em termos éticos de uma eventual derrota do presidente nas eleições. Eu tinha contrato por mais um ano. O Benfica não é obrigado a renovar, mas ao não renovarmos, mantivemos esta cláusula que está aberta por mais uns dias e que me dá a possibilidade de sair, caso seja essa a minha decisão. Mas não tenho absolutamente crítica nenhuma a fazer ao presidente, porque fomos nós que concordámos neste tipo de contrato. De facto, eu tenho mais um ano de contrato com o Benfica este momento, por isso não tenho crítica absolutamente nenhuma a fazer-lhe."

Probabilidade de ir para o Benfica e para o Real Madrid: "Neste momento é 99% de ficar no Benfica, porque tenho contrato com o Benfica e tenho uma proposta de renovação que eu ainda não vi, mas que o meu agente me disse que era excelente. Da parte do Real Madrid, neste momento não tenho nada, a não ser, obviamente, nenhum de nós é parvo, conversas entre o Jorge [Mendes] e o presidente e a estrutura."

Despediu-se dos jogadores? "Despedi-me dos jogadores de um modo muito geral, desejando o melhor Campeonato do Mundo aos que vão, as melhores férias aos que não vão. O que lhes disse, não tenho problema nenhum em partilhar, é que tenho um orgulho tremendo naquele balneário, no Benfica do Seixal. O Benfica do Seixal é tremendo. No grupo de jogadores, no grupo de pessoas que trabalham à volta da equipa, só há coisas boas. Há organização, disciplina, amizade, empatia, alegria de trabalhar juntos, dignidade, respeito pelo Benfica. O terceiro lugar nem de perto nem de longe reflete o trabalho que ali foi feito. Dói-me o coração ouvir algum insulto quando se chega ao estádio, quando se sai, que vem da bancada. Dói-me o coração por estes rapazes que a única coisa que levam para casa nesta época é a honra de ser a única equipa imbatível na Europa do futebol, seja nas ligas mais importantes, seja nas menos importantes. Isso diz muito do que é esta equipa, o respeito pelos adeptos, pelo clube. Manterem-se inteiros até ao fim. Uma equipa que sentiu muita coisa. Aqui ninguém é parvo, nem os que perderam, nem os que ganharam. Há uns que gostam de pensar que os outros são parvos ou de fazer os outros passar por parvos, mas aqui ninguém é parvos. E eu sinto profundamente, numa carreira que já tem 20 e tal anos, eu que tive a sorte de ganhar tanta coisa, sinto muito mais por eles do que por mim próprio. Esta gente é boa, o Benfica tem um bom grupo, um Seixal limpo, um Seixal bom. Tem muitas condições para voltar a ser feliz, mas não chega."

É possível dizer não ao Real Madrid? "Depende da proposta, depende daquilo que queiram de mim. Não estamos a falar de um euro a mais ou a menos, estamos a falar da globalidade da proposta. O que é que querem de mim e se eu estou em condições de poder dar, de atingir aquilo que me propõem, o perfil de trabalho que me possam pedir. Mas por direito próprio, quero ter o meu tempo para poder conversar, analisar, decidir o melhor para mim, porque, no fundo, o Benfica é o Benfica e já não dá para disfarçar aquilo que sinto pelo Benfica. Andei a carreira toda a disfarçar, agora já não dá. Mas a minha carreira é a minha carreira e vamos ver o que vai acontecer. Mas repito: o Seixal está pronto para atacar títulos."

Tem vontade de tentar um milagre no Benfica? "O problema é que eu não acredito nesse tipo de milagres. Há milagres de muito tipo. Quando defini como um milagre, há coisas que são maiores do que nós e que não chegam."

Mensagem para os adeptos: "Pedir-lhes que tenham respeito por um grupo que lutou muito, até à exaustão. Lembrei-me do jogo em Rio Maior com o Casa Pia, com o Braga na Taça da Liga em Leiria, como exemplos negativos que acontecem sempre durante a época ao nível da atitude e da predisposição física e mental para se ser Benfica, para se ser profissional a 100%. De resto, um orgulho tremendo nesta gente, se calhar mais até do que em equipas com que ganhei."