Oficial. Otamendi deixa Benfica

O Benfica comunica que Nicolas Otamendi vai deixar o clube, em final de contrato.

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Os encarnados informaram que a decisão foi do capitão dos encarnados.

O internacional argentino tem 38 anos. O central deverá regressar à Argentina após o próximo Mundial.

Comunicado

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o capitão Nicolás Otamendi entende ter chegado ao fim o seu ciclo no clube, depois de seis épocas em que honrou a nossa camisola e a nossa braçadeira até à última gota de suor. Nicolás Otamendi foi sempre exemplo de paixão, dedicação, competência, liderança e profissionalismo, contribuindo de forma decisiva para a conquista de um Campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças

Para lá dos troféus, tocou e encheu de orgulho e gratidão o coração dos benfiquistas, pelo que fará para sempre parte da nossa família e esta será sempre a sua casa. O Sport Lisboa e Benfica deseja-lhe todas as felicidades para o futuro. Obrigado, Capitão!"



Otamendi esteve seis épocas na Luz.