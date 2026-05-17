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Otamendi e o Benfica. “Vivi momentos que me marcaram para sempre”

17 mai, 2026 - 15:38 • Carlos Calaveiras

Capitão esteve seis épocas na Luz.

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Nicolas Otamendi despede-se do Benfica com agradecimentos após seis anos de águia ao peito.

O internacional argentino, de 38 anos, deixou mensagem de despedida no Instagram.

“Seis anos… e uma vida repleta de recordações. Hoje, cabe-me despedir-me de um clube que significou muito para mim. Não é fácil encerrar uma etapa tão importante, porque no Benfica vivi momentos que me marcaram para sempre. Houve alegrias, desafios, quedas e lições aprendidas… e cada um deles valeu a pena”, refere.

Otamendi deixa os encarnados após 281 jogos oficiais e 18 golos, com um Campeonato, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

“Aqui cresci como jogador, mas sobretudo como pessoa. Partilhei balneário com grandes colegas, conheci pessoas incríveis e compreendi o verdadeiro significado de lutar, cair e voltar a levantar-me”, acrescenta.

O capitão das águias acrescenta: “Vou-me embora com o coração cheio de gratidão e orgulho por ter feito parte de um clube tão grande. Obrigado por me terem aberto as portas, por me terem acompanhado durante todos estes anos e por me terem feito sentir parte de uma família. Embora hoje tenha de dizer adeus, estas cores vão ficar comigo para sempre. Obrigado por tudo, Benfica”.

Já antes, logo após a última partida do campeonato – que o Benfica fechou em terceiro lugar – Otamendi falou aos sócios e adeptos assumindo: “Não estivemos à altura do que este clube merece”.

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