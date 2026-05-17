Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Rui Costa. "Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário"

17 mai, 2026 - 20:45 • Carlos Calaveiras

Presidente do Benfica falou no final da Taça de Portugal feminina de futebol e promete falar em breve.

A+ / A-

O presidente do Benfica, Rui Costa, diz que o treinador dos encarnados é José Mourinho.

"José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário. Cabe a Mourinho analisar [a proposta de renovação]. Quanto a tudo o resto, irei falar esta semana aos benfiquistas para fazer o balanço do que foi esta época”, disse em declarações à RTP.

No final da Taça de Portugal feminina de futebol, o líder encarnado não tem dúvidas em relação à temporada que agora termina. “Ficamos sempre descontentes quando não se ganha”, acrescentou.

Rui Costa deixou ainda uma palavra de apreço à equipa feminina que conseguiu a dobradinha.

“Uma palavra de apreço a todos os benfiquistas que compuseram uma moldura humana neste estádio, depois de uma época completamente negativa na qual não se atingiram os objetivos. Parabéns à equipa feminina que tantas e tantas alegrias nos tem dado e conquistaram mais uma dobradinha”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)