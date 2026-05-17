Rui Costa. "Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário"

O presidente do Benfica, Rui Costa, diz que o treinador dos encarnados é José Mourinho.

"José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário. Cabe a Mourinho analisar [a proposta de renovação]. Quanto a tudo o resto, irei falar esta semana aos benfiquistas para fazer o balanço do que foi esta época”, disse em declarações à RTP.

No final da Taça de Portugal feminina de futebol, o líder encarnado não tem dúvidas em relação à temporada que agora termina. “Ficamos sempre descontentes quando não se ganha”, acrescentou.

Rui Costa deixou ainda uma palavra de apreço à equipa feminina que conseguiu a dobradinha.

“Uma palavra de apreço a todos os benfiquistas que compuseram uma moldura humana neste estádio, depois de uma época completamente negativa na qual não se atingiram os objetivos. Parabéns à equipa feminina que tantas e tantas alegrias nos tem dado e conquistaram mais uma dobradinha”.