Jorge Valdano acredita que problemas do Real Madrid não se resolvem "apenas por Mourinho"

Em declarações ao canal "Movistar Plus Deportes", o antigo jogador do Real Madrid Jorge Valdano acredita que a situação negativa do clube espanhol "não é resolvida apenas por José Mourinho".

O ex-jogador argumenta que "faltam pelo menos quatro defesas e um médio" ao Real Madrid para construírem um plantel equilibrado. Além disso, não acredita que Florentino Pérez, presidente do clube, vá vender "os hérois" da equipa, o que, na sua opinião, pode ser prejudicial ao desenvolvimento do clube.



Valdano foi mais além e previu como vão ser os primeiros tempos com o técnico português.

"Acredito que Mourinho vai chegar com a sua cara mais sedutora. No início, penso que tudo será muito calmo e que os jogadores também vão responder. Suponho que a pré-temporada será um pouco mais exigente e isso ajudará a um melhor rendimento do plantel", disse.

Ainda assim, mostrou-se reticente face à contratação do treinador: "Vamos ver o que acontece com o passar do tempo, quando chegarem as derrotas. Se será possível a paz ou se vamos continuar com esta situação um pouco conturbada que vivemos esta temporada", concluiu

Jorge Valdano também foi diretor-geral do Real Madrid, tendo coincidido com Mourinho na sua passagem pela capital espanhola.

De acordo com o jornal "Marca", a demissão de Valdano do cargo deveu-se, sobretudo, a vários conflitos internos com o treinador português.

José Mourinho é dado como certo no Real Madrid na próxima temporada. A contratação deverá ser oficializada apenas após o último jogo da temporada dos merengues.