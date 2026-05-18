"The Special One is back". Fabrizio Romano confirma Mourinho no Real Madrid

Numa publicação feita no final desta manhã no X, antigo Twitter, Romano assegura que "o Special One está de volta" ("The Special One is back"), garantindo, igualmente, que todos os termos do contrato já foram acertados entre o treinador português e o clube espanhol e que só se espera agora "pela assinatura de todos os documentos".

Quem o diz é Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, que dá a saída de Mourinho do Benfica como certa.

Mais uma fonte adianta, esta segunda-feira, o cenário que mais tem dado que falar nos últimos tempos no futebol nacional e internacional: José Mourinho poderá mesmo estar prestes a regressar ao Real Madrid, que já comandou.

"O acordo inicial dá conta de dois anos de contrato", é dito pelo especialista, conhecido por, normalmente, acertar nas contratações que anuncia. Romano acrescenta, na mesma publicação, que Mourinho deverá "viajar até Madrid depois do jogo com o Bilbao".

O treinador português, de 63 anos, treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013. Mourinho chegou ao Real Madrid depois de conquistar, precisamente no Santiago Bernabéu, a Liga dos Campeões pelo Inter, a segunda da sua carreira, depois de o ter feito com o FC Porto em 2004.

No Real Madrid, com Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho, Pepe e Fábio Coentrão, o 'special one' somou um título nacional em que bateu o recorde de pontos (100), mais uma Copa del Rey e uma Supertaça. O setubalense alcançou três semifinais da Champions, uma competição que o clube conquistaria seis vezes após a saída do português, algo que o presidente Florentino Pérez cola aos méritos de Mourinho.

Depois do Real Madrid, Mourinho treinou Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e, finalmente, o Benfica, clube a que regressou 25 anos depois. Foi na Luz que o técnico começou a carreira, ficando apenas 77 dias. Viviam-se então tempos de eleições para a presidência do clube, Manuel Vilarinho acabou por bater João Vale e Azevedo, por isso o regresso de Toni era uma questão de tempo. Mourinho antecipou essa história e, após uma vitória por 3-0 contra o Sporting na Luz, foi ao gabinete de Vilarinho pedir mais um ano de contrato. Como a sugestão não recebeu uma resposta condizente, o antigo adjunto do Barça saiu pelo próprio pé.

Após passagem pelo Benfica, Mourinho treinou União de Leiria, FC Porto e Chelsea antes de chegar ao Inter, a porta de entrada no Real Madrid. Uma porta por que aparentemente vai voltar a entrar.