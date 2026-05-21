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Ruben Amorim não vai para o Benfica. Agência desmente rumores

21 mai, 2026 - 08:20 • João Malheiro

Técnico português "tomou, há muito tempo, a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro".

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Rúben Amorim é um dos nomes mais associados ao cargo de treinador do SL Benfica, numa altura em que a saída de José Mourinho para o Real Madrid é dada como garantida pelos principais orgãos de comunicação social, mas o treinador não deve rumar à Luz.

A agência AS1 Sports, que representa Rúben Amorim, emitiu um comunicado na quarta-feira a desmentir notícias que o davam como um dos alvos de Rui Costa para o comando técnico dos "encarnados".

De acordo com a nota, o técnico português "tomou, há muito tempo, a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro".

"Não teve qualquer reunião com clubes portugueses para discutir condições de trabalho, de estrutura, plantel, salariais ou quaisquer outras", refere, igualmente, o texto, considerando que tudo o resto "é mera especulação e não tem qualquer correspondência com a realidade".

Rúben Amorim está livre no mercado desde que foi despedido pelo Manchester United a 5 de janeiro deste ano, depois de uma passagem atribulada e sem os resultados desejados. O treinador português abandonou os "red devils" depois de ter obtido apenas uma percentagem de vitórias de 38%, a segunda mais baixa de um treinador desde a reforma Alex Ferguson.

Neste momento, Marco Silva, atual treinador do Fullham, é o nome mais mencionado para assumir o banco técnico do SL Benfica, entre os rumores que circulam na imprensa.

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