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- 21 mai, 2026
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4ª Conferência Bola Branca
Veríssimo: "Saber trabalhar sobre vitórias é top, mas trabalhar na ausência da vitória exige algo diferenciado"
21 mai, 2026 - 12:50 • João Filipe Cruz com Hugo Tavares da Silva
Em entrevista à Renascença nas vésperas da 4ª Conferência Bola Branca, o treinador da equipa B do Benfica elogia os jogadores, celebra a “grande época” da equipa e reflete sobre a “excelência no futebol”, o tema do evento de 28 de maio.
Quando faltam apenas sete dias para a 4ª Conferência Bola Branca, onde estará presente o diretor-geral do Benfica Campus, Guilherme Muller, a Renascença sentou-se com Nélson Veríssimo, no Seixal.
O treinador da equipa B foi desafiado a refletir sobre o que é a “excelência no futebol”, o tema da conferência agendada para 28 de maio, no auditório desta rádio, em Lisboa.
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“É o talento que nós, de uma forma quase que diria inata no nosso país, temos ao nível da formação e dos jogadores”, explica Veríssimo, que cumpriu a terceira temporada neste regresso ao Benfica B, depois de uma experiência no Estoril Praia e ainda de outra na equipa principal dos encarnados.
Este homem, nascido em Vila Franca de Xira há 49 anos, está ligado ao clube da Luz como treinador desde 2012, com exceção para a tal temporada na Amoreira, em 2022/23. Foi com a águia ao peito que também se formou como futebolista e agora ajuda atletas a terem um futuro naquele ofício, como ele teve.
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“Há excelência na capacidade que os treinadores têm de potenciar esse talento e em desenvolver o talento, em potenciar as características mais inatas dos nossos jogadores”, continua. “A excelência tem de estar relacionada com as condições ao nível das infraestruturas que os clubes cada vez mais proporcionam aos seus jogadores e atletas.”
Para este treinador, um antigo defesa-central, é muito importante saber trabalhar sobre vitórias, mas “diferenciado” é aquele que sabe “trabalhar na ausência da vitória”. Ou seja, que seja consistente, fiável, comprometido, na saúde e na doença.
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“Tenho de tirar os chapéu aos jogadores porque eles deram esta resposta”, confessa sobre os pupilos que terminaram a temporada na II Liga em 10º lugar, depois te terem andado muito perto da zona de despromoção. “As pessoas, às vezes, não têm consciência daquilo que foi a qualidade e do trabalho desenvolvido pelo staff técnico, pela equipa técnica e acima de tudo pelos jogadores. Fizemos uma grande época. Diria até que foi a mais desafiante que tive como treinador principal.”
Paira sobre o Seixal uma incerteza, com a aparente saída de José Mourinho para o Real Madrid. Nélson Veríssimo explica a Bola Branca o que significa ter por ali o treinador mais importante da história do futebol português.
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“Ele tem marcado essa presença de uma forma assídua, muito presente, seja porque pernoita muitas vezes no Benfica Campus, seja pelas vezes que ele janta com os miúdos pequeninos. Acaba por ser uma figura com uma presença muito regular e um treinador que tem um passado que fala por si e todas as ações causam impacto.”
O que é a 4ª Conferência Bola Branca?
O treinador Marco Silva, em final de contrato com o Fulham da Premier League, está confirmado na quarta Conferência Bola Branca, que terá lugar no dia 28 de maio, no auditório da Renascença, em Lisboa.
Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.
O evento, agendado para 28 de maio no auditório da Renascença, em Lisboa, contará ainda com a presença de figuras como André Villas-Boas, Fernando Santos, António Simões, Pedro Proença e, entre outros, Reinaldo Teixeira, os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e Liga Portugal.
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