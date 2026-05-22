Benfica

Benfica defende António Silva

22 mai, 2026 - 18:58 • Carlos Calaveiras

António Silva foi acusado de ter vazado um onze da equipa das quinas em 2024. O selecionador Roberto Martinez confirmou o incidente.

O Benfica repudia a "campanha" dos últimos dias contra António Silva e defende o “filho da casa”.

Em comunicado, os encarnados defendem o defesa central, que ficou fora dos eleitos de Portugal para o Mundial 2026.

"O Sport Lisboa e Benfica não pode deixar de repudiar a campanha que, nos últimos dias, procurou atingir o nosso jogador António Silva, devido a um alegado episódio no Euro'2024, há dois anos. Mais do que confirmar ou desmentir, importa registar a forma como, estranhamente (ou será estrategicamente?), o tema foi lançado em vésperas do anúncio da convocatória para o Mundial'2026, na qual não constaria o nome de António Silva, seguramente por coincidência António Silva é um ser humano de eleição e um profissional de excelência, além de ser um dos principais ativos do SL Benfica, um dos nossos capitães de equipa e, orgulhosamente, um "filho" desta casa, pelo que são totalmente inaceitáveis os recorrentes ataques de que é alvo", pode ler-se.

