Pré-eliminatória da Liga Europa obriga Benfica a antecipar pré-época

25 mai, 2026 - 18:38 • Inês Braga Sampaio

O Benfica vai iniciar a pré-época 2026/27 no dia 25 de junho, informou o clube esta segunda-feira.

O facto de o Torreense ter conquistado a Taça de Portugal atirou o Benfica para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, em vez de entrar diretamente na fase de grupos. Isto obriga os encarnados a antecipar o arranque dos trabalhos para a próxima temporada.

Espera-se um regresso com várias ausências, dado que a fase de grupos do Mundial 2026 ainda estará em curso nessa data — os últimos jogos são a 27 de junho. O torneio termina no dia 19 de julho.

