Novo treinador do Benfica vai ser conhecido a partir de sexta-feira

Bola Branca sabe que o Benfica vai ter um novo treinador que vai ser conhecido a partir de sexta-feira.

É sexta-feira que termina o prazo para a saída de José Mourinho por sete milhões. A partir daí, as águias esperam que o Real Madrid pague 14 milhões, o novo valor para a libertação do técnico que, recorde-se, tem mais um ano de contrato com os encarnados. A não ser assim, teriam de ser os encarnados a assumir a liquidação dos valores em causa.

Em simultâneo, o Benfica procura fechar a sucessão de Mourinho, com Marco Silva à cabeça.

A Renascença sabe que estão já a ser trabalhados alguns aspetos com o ainda técnico do Fulham, de forma a mitigar a escassez de tempo até ao arranque, antecipado, da pré-época, a 25 de junho. A data de abertura da oficina encarnada já é uma consequência desse trabalho, obrigatoriamente de bastidores.

Ao que Bola Branca apurou, Rui Costa tem vindo a conversar com o empresário Jorge Mendes. O presidente benfiquista espera falar publicamente sobre todo o processo, mas só após as eleições merengues, ou seja, após 7 de junho.

O processo entre Benfica e Real Madrid atrasou precisamente devido à entrada em cena de Enrique Riquelme como candidato nas eleições do clube blanco.

Serão explicações (detalhadas) de Rui Costa sobre como esperava que tudo se tivesse resolvido já na semana passada. Sobre o porquê deste processo se ter arrastado, com prazos e datas em pormenor. Ou também sobre a forma como o Real não interagiu com o Benfica ao longo destas semanas.

Marco Silva alega motivos de agenda para não estar na Conferência Bola Branca

Entretanto Marco Silva confirmou à Renascença que vai estar em Lisboa nas próximas horas. O ainda treinador do Fulham alegou motivos de agenda para cancelar a presença na Conferência Bola Branca desta quinta-feira. Confirmados estão nomes como Luís Montenegro, Pedro Proença, Reinaldo Teixeira, André Villas-Boas, Fernando Santos, António Simões, Franclim Carvalho, Antonio Gagliardi e o adjunto de Pep Guardiola no Manchester City Pep Lijnders, entre outros.