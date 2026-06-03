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Benfica

Real Madrid: Florentino Perez anuncia Mourinho

03 jun, 2026 - 21:17 • Ricardo Vieira

A notícia foi confirmada através de uma publicação nas redes sociais da candidatura de Florentino Perez. José Mourinho aparece vestido com a camisola do Real Madrid.

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O recandidato à presidência do Real Madrid, Florentino Perez, anunciou José Mourinho como seu treinador, se ganhar as eleições.

A notícia foi confirmada através de uma publicação nas redes sociais da candidatura de Florentino Perez.

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Num vídeo com poucos segundos, José Mourinho, que ainda é treinador do Benfica, aparece vestido com a camisola do Real Madrid e afirma "Sim".

No título da publicação do presidente do Real Madrid pode ler-se "MOUcha historia por hacer" (Muita história por fazer).

Em declarações ao jornal desportivo "AS", Florentino Perez confirma que, se for eleito, as suas "primeiras contratações serão Mourinho e Konaté", jogador do Liverpool.

De acordo com o jornal "Record", Mourinho já falou com o Benfica para tentar esclarecer a situação. O técnico não gravou qualquer vídeo, tratando-se de imagens geradas por inteligência artificial (IA).

As eleições para a presidência do Real Madrid estão marcadas para o próximo domingo, 7 de junho.

Florentino Perez enfrenta Enrique Riquelme, que já anunciou Raul – símbolo do Real Madrid – como diretor desportivo.

Até ao momento, não é conhecida qualquer reação do Benfica ao anúncio de Florentino Perez.

[notícia atualizada às 00h39, de 04/06/2026]

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  • 03 jun, 2026
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